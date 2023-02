'Arap kardeşleriniz nerede'

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Türkler’in aynî yardımları da Abu Dabi Büyükelçiliği, Dubai Başkonsolosluğu ve Dubai Türk İş Konseyi çatısı altında toplandı. Bizzat gönüllü olduğum ve dört gün devam eden organizasyona bu ülkede yaşayan her milletten insanın bağış getirdiğini gördük. Gelen bağışlar diğer ülkelerde olduğu gibi THY sponsorluğunda uçaklarla deprem bölgelerine gönderildi. BAE Kızılayının ayrıca başlattığı “Bridges of Giving” ve “Bridges of Goodness” yani Bağış Köprüleri ve İyilik Köprüleri kampanyaları kapsamında da Türkiye ve Suriye’ye 37 kargo uçağıyla 640 tonluk tıbbî malzeme de içeren yardım gönderildi. BAE devleti iki ülkeye de 50 milyon dolar (942 milyon 174 bin lira) maddî yardım yapacağını duyurdu. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed’in emriyle Gaziantep’te bir sahra hastanesi kuruldu, gelecek malzemelerle operasyon imkanı genişletilecek hastanede, BAE’den 15 uzman doktor ve 60 hemşire de destek hizmeti verecek.

Yardıma koşan bir diğer Arap ülkesi Kuveyt, depremin ilk gününden itibaren Türkiye’de bulunan yardım organizasyonları ile müdaheleye başladı. Türkiye’de deprem öncesinde de yardım kampanyaları yürüten Namaa Hayır Kuruluşu Antakya’daki mobil klinikleri ile ilk günden itibaren depremzedelere sağlık hizmeti verdi, sonraki günlerde de yiyecek, ilaç, çadır, yatak ve battaniye gibi aynî yardımlarını devam ettirdi. Kuveyt, depremden etkilenen her iki ülkeye de 15 milyon dolar (2 milyar 826 milyon lira) para yardımı yapacağını duyurdu. Oluşturulan hava koridoruyla Türkiye’ye yangınla mücadele ekibinden oluşan arama kurtarma ekibi, sağlık ekibi, 100 tondan fazla yardım malzemesi ve 42 tondan fazla tıbbî malzeme de gönderen Kuveyt, devlet kuruluşlarıyla ülke içinde de “Kuwait by Your Side”, Kuveyt Yanınızda kampanyası başlattı. Kuveyt Devlet Televizyonu’nda yapılan canlı yayında 12 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinden 13 Şubat Pazar gece yarısına kadar halktan 20.7 milyon Kuveyt Dinarı (1 milyar 274 milyon lira) toplandı. Bu paranın Türkiye ve Suriye’nin kuzeyinde depremden etkilenenlere bağışlanacağı duyuruldu. Al-Salam İnsanî Yardım ve Hayır İşleri Derneği 350 bin dinarı (21 milyon 549 bin lira) Türkiye ve Suriye’ye bağışladıklarını ve yardım malzemelerini de içeren toplam yardımlarının 1.3 milyon dinarı (80 milyon 42 bin lira) aştığını duyurdu. Bir diğer yardım kuruluşu Direct Aid de 700 bin dinar (43 milyon 105 bin lira) topladıklarını duyurdu. Türkiye ve Suriye’de deprem öncesinde de hizmet veren yardım kuruluşları bulunan Kuveyt’te aynı anda birden çok yardım kampanyası yürütülüyor. Kuveyt’teki aynî ve nakdî yardım kampanyalarına katılan 37 yardım kuruluşundan bazılarının isimleri Kuveyt Kızılayı, Kuwait Society for Humanitarian Work, Rahma International, International Islamic Charity Organization, Kuwait Zakat House, Balad AlKhair Society, Elaaf Charity, Al-Najat Charity, International Mercy Association, DirectAid, Sheikh Abdullah Al-Nouri Charitable Society, The Global Charity Association for Development (Tanmeia), Namaa, Al-Salam, Humanitarian and Charity. Çok hızlı bir şekilde organize olup Türkiye ve Suriye’ye yardım yapılması için hem kendi halkına ve hem de diğer uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Kuveyt devleti, güçlü sivil toplum kuruluşları ve halkı ile birlikte ilk harekete geçen ülkelerden biri oldu. Milyonlarca dinar toplanan kampanyayı organize eden Kuveyt Emiri Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah ve ailesine, Kuveyt Bakanlar Kurulu, Kuveyt Emirlik Divan İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Sosyal İşler ve Toplum Kalkınması Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Türkiye’deki organizasyonları yürüten Kuveyt Büyükelçiliği’ni isim isim anmak gerekir. Depremin olduğu gün oynanan Kuveyt Veliaht Prens Turnuvası’nın final maçı başlamadan yapılan bir anons ile, depremde vefat edenlere saygı amacıyla sesli kutlama yapılmayacağı duyurulmuştu, bu hassasiyetleri için de teşekkür ederiz.