Asrın felaketi: Medeniyet mühürlerimiz yaşayacak

Tarihçiler tarafından “medeniyetlerin beşiği” olarak adlandırılan Anadolu coğrafyasının kadim kentleri ve Halep’in dahil olduğu havza son depremlerle tarihin en büyük afetlerinden birine maruz kaldı. Türkiye’de 11 il etkilendi. Komşu Suriye’de tarihi Halep kenti başta olmak üzere büyük can kayıpları ortaya çıktı. Can kayıpları yüreklerde büyük hüzünlere sebep olmaya devam ederken yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın acılarına ortak olmak ve onların hüzünlerini dindirmek için devlet ve millet tüm unsurlarıyla seferber oldu.

Türkiye’nin 11 ilinde ve Suriye’nin özellikle Halep kentindeki tarihi yapıların çoğu hasar aldı. “Tarihin belleği” ve “medeniyet mührü” olarak görülen eşsiz değere sahip eserler kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Zira meydana gelen depremler sebebiyle on binlerce bina yıkıldı. Yıkılan ve ağır hasar alarak yıkılması gereken bina sayısının yaklaşık 175 bina civarında olduğu resmi yetkililer tarafından açıklandı. Bunlar içinde Türk tarihi için çok önemi eserler sadece on bir ilimizde değil Halep’te de bulunmaktadır.

Bu konuda yapılacak görevlendirmelerde uzman kişilerin büyük bir hizmet sevdasıyla sahada bütün birikim ve bilgilerini ortaya koyacaklarından şüphe yok. Acılarımız hâlâ taze ve temel gayretimiz depremzedelere her türlü destek olsa da bu konuya ehemmiyetle eğilme durumundayız. Deprem sonrasında dikkatimiz doğal olarak yıkılan binalar altında kalan canları kurtarmak yönünde oldu. Bu sırada tarihi yapıların ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik yetkililerin dikkatli çalışmalar başlattığını öğrenmek tarihine değer veren ve bu eserleri gönülden sahiplenen milletimizi memnun etmiştir. Çünkü bu eserler şehirlerin esas kimliğini oluşturan vazgeçilmez birer parçasıdır. Depremden dolayı hasar görüp yıkılsalar dahi bu eserler vatan topraklarındaki medeniyet mühürleri olarak görülmeye devam edeceğinden ivedilikle bazı çalışmaların başlatılması sevindiricidir. Bununla birlikte, depremden etkilenen illerde tarihi eserlerin hasar görmeyenler de dahil olmak üzere hepsinin gözden geçirilmesi çok önemlidir. Bu tetkik sırasında tarihi eserler ve kültürel varlıklar içinde zarar görenlerin tespiti, korunması, tamiri ve yenilenmesi ve yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik başta üniversiteler olmak üzere eski eser konusunda uzman kurumlardan destek alınacağı açıktır.

Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, yardıma çağrılabilir mi? Elbette. Çünkü bu kurumun kültürel varlıkların korunmasında kayda değer tecrübesi ve kaynakları bulunmaktadır. Bu süreçte katkı vermeye hazır her kuruluşun teklifi dikkate alınmalıdır. Ancak UNESCO Suriye’de ne yaptı? Kayda değer katkısı olmadığı yönünde çok ciddi eleştiriler aldı. Buna rağmen, Halep’teki tarihi eserler noktasında Türk makamlarının öncelikle UNESCO gibi uluslararası kurumları devreye sokması yerinde olacaktır.

KOPAN HER PARÇA ÖZENLE KORUNMALI

Yüzyılın en büyük afetlerinden birine maruz kalan on bir ilimizin her birinin kendine özgü kültürel zenginliği vardır. Farklı uygarlıklar ve tarihi devirlere ait geniş medeniyet birikimini yansıtan tarihi eserler ve şehirlerin kadim dokusu her halükarda sahip çıkılacak insanlık mirasıdır. Elbette bu kıymetli miras yıkıntılar içinde kaderine terk edilemez. Kültürel mirası korumakla mükellef birçok kurumun alarma geçmesi bu bakımdan çok önemli bir duyarlılık göstergesidir. Çünkü bölgede mutlu ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek için tarihi ve kültürel kökleri canlı tutmaya ihtiyaç var.