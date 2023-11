Bir soykırımı seyrederken bireysel olarak neler yapabiliriz?

Devletlerin yapması gerekenleri biz şahsen yapamıyoruz, kabul. Fakat yapabileceğimiz bir şeyler yok mu? Elbette var. Pek çoğunu zaten bilsek de bugüne kadar uygulamayı başaramadığımız eylemleri bugünden sonra gerçekleştirmek üzere, damla damla kollektifleşecek bireysel emeklerimizi seferber etmenin vakti geldi de geçiyor. Sonuç almaktan değilse de sonuç için çalışmaktan mesul iken, safımızı belirtmek üzere yapacağımız her şey, kârlı bir ahiret yatırımı olmanın yanında, yaradılış amacımıza uygun davranmanın benzersiz tatmin duygusu ile bizleri henüz bu fani dünyada bile ödüllendirecektir.

Bugüne dek, başımıza gelen her felakette hatırladığımız boykot silahını gündem soğuduğunda maalesef bir kenara bıraktık. İsrail’in 1 ay boyunca düzenlediği saldırıların maliyeti 8 milyar doları bulmuşken, kârlarıyla soykırımcıların ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya koşan firmaları kendi alın terimizin karşılığıyla kuruş kuruş desteklemeye devam ediyoruz. Bizimle yeterince ilgilenmeyen bir esnaftan bile alışverişi keserken, çocuklarımızın parçalanmasına alkış tutup finansör olan firmaları beslemekten geri durmuyoruz. Şirketlerin bu aleni pervasızlığını dengelemenin en önemli yolu işte bu akışı kırmaktan geçiyor.

Şunu kabul etmek lazım ki her ne kadar yapabilen için bir şeref nişanesi olsa da, bireysel ve yaygın boykotun, faili cezalandırma sonucunu doğurma imkanı kısıtlı. Bu yüzden her alışveriş kategorisinde puanlamaya gidip, en fazla sivrilen birer “günah keçisi” belirleyerek tüm boykot eforunu bu firmalara odaklamak gerekiyor. Her kategoride en büyük yardımı sağlayan firmaların cezalandırıldığını görmek, kârını düşünen hiçbir firmada kategorisinin ikinci sırasına oturma isteği bırakmayacaktır!