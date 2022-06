Güzel yaratılma ve Hz. Âdem

Doç. Dr. Osman Mutluel

Kur’an-ı Kerim’de Allah Tin Suresi 4. ayetinde “Biz İnsanı En Güzel Şekilde Yarattık” buyuruyor. Bu ayette ifade edilen Allah’ın güzel yaratma fiilini iki şekilde ele almak gerekir. Bunlardan biri, form güzelliği yani şekilsel veya fiziksel açıdan insanın sahip olduğu güzelliktir. Bu güzelliğin içinde yüz güzelliği, insan olarak sahip olduğumuz organların hem yerinde hem işlevsel olarak görevini tam ve eksiksiz yapmasını da ilave etmek mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, Allah’ın en güzel yarattığı insan Hz. Âdem ve Hz. Havva’dır. Sonraki insanlar anne ve baba vasıtası ile dünyaya geldikleri için genlerdeki değişimden dolayı fiziksel güzelliğini yitirmesine örneğin hastalıkların veya fiziksel özürlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

FİZİKİ GÜZELLİK FARKLIDIR

Fakat insandaki bu fiziksel değişime rağmen yaratılışındaki güzellik duygusunun net bir tanımının yapılamaması ve her insana göre farklı olması açısından ele aldığımızda, aslında yeryüzünde her insanın ortak olarak net bir tavır koyabileceği ortak güzellik anlayışı yoktur. Başka bir deyişle her insanın yaratılışındaki güzellik anlayışı, aldığı eğitim, aile, ırk, çevre ve yetişme durumuna göre şekillendiği için farklıdır. Bu açıdan fiziksel olarak tüm insanların üzerinde ittifak ettikleri bir çirkinlik de yoktur.

DAVRANIŞLAR GÜZELLEŞMELİ

Hz. Âdem’in sahip olduğu güzelliğin ikinci yönü ahlak güzelliğidir. Buna davranış estetiği de denir. Ancak insana verilen ikinci güzellik kriteri olan davranış güzelliği için fiziksel güzellik açısından ifade ettiğimiz genişlikten söz etmemiz mümkün değildir. Çünkü hem tek başına bir insanın hem toplumun hem de inançların insanda bulunmasını istediği davranışlar vardır. İşte davranış güzelliği dediğimiz bu güzelliğin, bu kriterlere uymakla mümkün olduğunu bilmek ve ona göre davranış ortaya koymak gerekir ki, davranış güzelliğini ortaya koymak mümkün olsun.

Bu iki güzellik anlayışı açısından insan, birinci güzellikten sorumlu değildir çünkü bu tür güzellik insanın kendi iradesi ile ortaya çıkmaz. Ancak ikinci güzellik olan davranış güzelliğinden sorumludur. Çünkü davranış güzelliği sonradan kazanılır ve insan iradesi ile ortaya çıkarak yaşam tarzı olur. İşte bundan dolayı aynı surenin 5. Ayetinde Allah’ın insanlara yaptığı “Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik” ikazının sırrı bu anlayışta yatar.