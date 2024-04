İnceliğin hatırı var

Giyim, insanın düşüncelerini yönlendirir ve ruh hâlini etkiler. Bedenin ikâmet ettiği kıyafet, ruhun libasını da değiştirir. Giyinmeyi bilmek insanın bilgilenmesi, sanat icrâ etmesi, doğru alışkanlıklar edinmesi ve hassasiyetlerini geliştirmesinden ayrı değildir. Balzac “Giyimin ihmali bir ahlâkî intihardır” der. İnsanın kıyafet seçimleri, giysilerine özen göstermesi o insanın kendi öz bakımıyla yakından ilgilidir. Toplumu oluşturan bireylerin giyinme biçimleri o toplumun ahlâkı hakkında fikir verir. Yozlaşma ya da ahlâkî normlar ve değerlerin iyileşmesi o toplumu oluşturan bireylerin kelime dağarcığı, gelenek ve görenekleri, davranış ve tutumları gibi içsel özelliklerin yanı sıra giyim ve kuşam yönüyle de tezahür eder. Toplumların gelişmişlik ölçüsü genellikle maddî şartlar üzerinden gözlemlenir. Askerî teçhizat ya da teknolojide gelişmişlik, bir toplumun tek ve gerçek gelişmişlik göstergesi olamaz. Tıpkı diplomalı cahiller gibi her türlü imkâna ve teknik donanıma sahip olduğu hâlde ahlâk ve değer bakımından geri kalmış, sapkınlığı norm hâline getirmiş toplumlar da vardır. Zarif yaşam toplumun her katmanını, her alanını kuşatır, kuşatmalıdır da. Bu manada Balzac’ın şu tespiti oldukça yerindedir: “Zarif yaşam ne düşünceyi ne de bilimi dışarıda bırakır, onları onaylar. Kişinin sadece zamandan keyif almayı değil, zamanı son derece yüksek fikirlere göre kullanmayı öğrenmesi gerekir.”