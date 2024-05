İran siyasi tarihinin en kritik seçimi

Tahran yönetiminin 28 Haziran seçimlerine, özgür, bağımsız ve geniş katılımı önceleyerek gireceği yönünde herhangi bir işaret görünmüyor. Bir önceki seçimlerde olduğu gibi bir çok aday ismin veto edildiği ve tek elde birleşen bir seçim atmosferi görebiliriz. Yönetim ülkede meşruiyet tartışmalarına son vermek ve içeride barış ortamı tesis etmek adına, reformist cephenin önünü açabilir ve eski Meclis Başkanlığı görevi de yapan Ali Laricani gibi daha “orta yolcu” bir siyasi ismin aday olmasına izin verebilir. Ali Laricani’nin basın danışmanı Mansur Hakikatpur, Laricani’nin geçmişte adaylığının veto edildiğini hatırlatarak, “Akıllı insan bir kuyuya iki kez düşmez. Şu an kendisi kuyuya düşmemek için alacağı kararı düşünüyor. Biz henüz siyasi ortamın herkese açık olacağına dair bir işaret görmedik. Herkes gelin evinde oturmuş konuşuyor ama damattan bir haber yok.” ifadelerini kullandı. İran lideri Ayetullah Hamaney’in danışmanlığı yapan eski Meclis Başkanı Laricani, bekle gör politikası izlerken, ülkede meşrutiyet tartışmalarını azaltacak bir isim olarak ön plana çıkmakta. Bu çerçevede eski Dışişleri Bakanı Cevat Zarif isminin de öne çıktığını görüyoruz.

Öte yandan Reisi’nin politikalarını devam ettirmek ve siyasi sürekliliği sağlamak adına öne çıkan isim Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf olurken, son Meclis seçimlerinde Muhafazakar cephe içerisinde çok fazla tartışılması, ailesi ve kendisi hakkındaki iddialar Said Celili ve Mehrdad Bezrbaş gibi isimlerin de gündeme gelmesine neden oldu. Son Meclis seçimlerinde güçlerini artıran İran’ın şahin kanadı olarak bilinen Payidar cephesinin adayı olabilecek Said Celili, sertlik yanlısı politikaları ile ön plana çıkan bir isim. Muhafazakar siyasetçi Hamit Muhaciri, Celili’nin adaylığına ilişkin yorumunda, “Hükümet içerisinde Celili’ye yakın isimler, Celili dışında bir ismin Cumhurbaşkanı olması durumunda hükümetten dışlanacakları endişesi duyuyorlar.” ifadesini kullandı. Said Celili, Dışişleri Bakan Yardımcılığı, Ayetullah Hamaney’in Ofisinde Müdürlük ve yine Hamaney’in Ulusal Güvenlik Konseyi temsilciliği yapmış bir isim. İran’ın daha radikal bir çizgiye kayabileceğine dair senaryolarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve eski Savunma Bakanlığı görevi yapmış Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin Dehgan isimleri de tartışılmakta.