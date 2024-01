İsrail soykırımın faturasını bize ödetiyor!

İşin ticaret ve üretim ayağında ise özellikle temel ihtiyaç maddeleri üreten ve pazarlayan Siyonist şirketler var. Gıdadan kozmetiğe, dayanıklı mamullerden deterjana, dondurmadan çikolataya kadar sayısız ürün üreten ve albenili reklam kampanyaları ile bunları marketlere salan şirketler bir süre sonra mali güçlerini de kullanarak perakende ağlarını tekelleri altına alıyorlar. Muhafazakâr sermayeli market zincirlerinde bile neredeyse alternatif ürün bulmak çok zor. Deterjan, kozmetik, gıda gibi alanlarda faaliyet gösteren devasa sermayeli şirketler diğer şirketleri rekabet edemeyecek hale getiriyorlar. Çünkü üretilen markaların pek çoğu aynı zamanda küresel markalar ve dünyanın pek çok yerinde pazarlaması yapılan ürünler üretiyorlar. Medya tekelleri üzerinden yaygın reklam kampanyaları düzenleyerek ürünlerini yerel pazarlarda kabul gören birer misyonere dönüştürüyorlar. Bazen yerel markaları kendi bünyelerine katarak ürünün yerelleşmesini sağlıyorlar. Yerel kültürle diyalog kurarak küresel çapta üretimi yapılan markalı ürünlerini yerel pazarda yaygın hale getiriyorlar. Bir örnek vermek gerekirse Ramazan sofralarına kolanın girişi bu şekilde oluyor. Kola reklamlarında silueti arka plana konulan minare figürü tüketici üzerinde sempatik bir etki üretiyor. Ya da bir deterjan markasının pazarda iyice kabul görmesi için, ürüne ilişkin reklam filmine toplumun her akşam TV’lerde beğeni ile izlediği bir oyuncu yerleştirilerek ürün sempatik hale getiriliyor. Her bir birey markete alışverişe gittiğinde bu ürünleri daha önce kendisine empoze edilen “yerli marka” algısıyla market sepetine dolduruyor. Özellikle zincir marketler ağzına kadar bu ürünlerle dolu. Raf kirası, promosyon, iskonto gibi cazip koşullarla market raflarına giren ürünler hem satıcı hem de alıcı açısından cazip hale getiriliyor. Herkes gönül rahatlığı ile bu ürünleri alıp evine götürüyor ve tüketiyor.

Bu zamana kadar ödetmediler mi? Marketten aldığımız her bir ürün, izlediğimiz her bir sinema filminin bileti, kredi kartı ile yaptığımız her bir ödeme Gazze’deki masumlara bomba ve kurşun olarak gitmedi mi? Uyanık Siyonistler bu bombaların, kurşunların bedelini market farlarında bizlere ödetmediler mi? Mesela pek çoğumuz şu duruma uyanmamışızdır: Çok bilinen ve TV’lerde sık sık reklamları dönen bir deterjan markasının daha evvel İsrail’de devlet başkanlığı yapmış ve lakabı kasap olan bir Siyonist cani ile, yani Ariel Şaron ile aynı ismi taşıması bir tesadüf mü? Adamlar gözümüzün içine baka baka bu ürünleri satın almamızı sağlamadılar mı? Oysa ki her bir deterjan paketinin içine bugünlerde Gazze’deki çocuklara sıkılan kurşunların bütçesi konmuştu! Afiyetle yediğimiz dondurmaların içine bugünlerde Gazze’de bebekleri öldüren canilerin askeri bütçeleri işlenmişti! Ya da soğuk soğuk kafaya diktiğimiz malum marka kolaların içine bugün Gazze’de öldürülen masumların üzerlerine yağdırılan mermilerin bütçesi sıkıştırılmıştı!