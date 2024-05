Türkiye Filistin için neler yaptı?

İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını savunan Türkiye, 7 Ekim öncesinde olduğu gibi sonrasında da Filistin’in özgürleşmesi ve Filistin halkının kurtuluşu için yoğun bir diplomatik çaba sarf etti. Bu kapsamda Türkiye, İsrail’in algı operasyonlarına karşı Filistinlilerin maruz kaldığı soykırımı dünyaya duyurabilmek için hakikate ve somut örneklere dayalı bir iletişim stratejisi izliyor. Bunun için Türkiye, konuya dair düzenlediği uluslararası etkinlikler ve yaptığı yayınlar vasıtasıyla uluslararası toplum nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Nitekim Türkiye’nin surda açtığı gedik sayesinde aradan geçen yedi ayın sonucunda Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Latin Amerika’ya uzanan ve her gün daha da güçlenen bir İsrail karşıtı cephe oluşmuş durumda.

Türkiye, geçen hafta aldığı kararla Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan soykırım davasına müdahil olacağını da açıkladı. Bu açıklamayla Türkiye, uluslararası toplum nezdinde Filistinlilerin yararına atılan her adımı desteklediğini bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Ayrıca Türkiye, önümüzdeki günlerde bu kararın tatbik edilmesiyle nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ülkeler içerisinde mezkur davaya müdahil olan ilk ülke olacak.

İsrail’in yürüttüğü soykırım sebebiyle yaşam mücadelesi veren Filistin halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaptığı insani yardımlar, Türkiye’nin 7 Ekim’den bu yana izlediği politikanın ikinci boyutunu oluşturuyor. Burada önemli bir bilgi olarak hemen paylaşmak gerekir ki COGAT verilerine göre Türkiye’nin 7 Ekim’den beri Gazze’ye yaptığı toplam yardım miktarı, bölgeye yapılan yardımların takriben dörtte birini oluşturuyor. Bu sebeple Türkiye şu an için Gazze’ye en çok insani yardım yapan ülke konu-munda. Diğer taraftan Türki-ye’de kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları eliyle toplanan yardımlar neticesinde Gazze’ye gönderilen 11 yardım gemisinde Filistinlilerin ihtiyacı olan her türlü yardım malzemesi yer alıyor. Türkiye’nin gönderdiği yardımlar, İsrail’in gözetimi altında kısıtlı şekilde yapılıyor olsa da bunların her biri Filistin halkının zulme karşı bir müddet daha ayakta kalmasını sağlıyor.