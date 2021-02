e-Devlet soy ağacı raporu alma: e-devlet alt-üst soy sorgulama nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, e-Devlet üzerinden "Alt-üst soy raporu" sorgulama hizmetinin başladığı 2018 yılından itibaren 71 milyon 337 bin 907 kere soy araştırıldı. 2018'de 31 milyon 937 bin 261, 2019'da 14 milyon 395 bin 787, 2020'de 19 milyon 669 bin 96, bu yıl 7 Şubat'a kadar ise 5 milyon 335 bin 763 "Alt-üst soy raporu" alındı.

Soy ağacı uygulamasında sorgulama yapmak ve detaylı bir bilgi edinmek için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde;

– Öncelikle bu adrese tıklayın:

https://www.turkiye.gov.tr/nvi...

– Linke tıkladıktan sonra e-devlet girişiniz yoksa kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecek.

– Kimliğimi doğrula seçeneğine tıklayın.

– Kimlik doğrulaması için gerekli olan bilgiler TC. kimlik numarası ve e-Devlet şifresidir.

– Eğer e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

– T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile kimlik doğrulama yaptıktan sonra otomatik olarak Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Eğer yönlendirme ekranında bir sorun çıkarsa ya da tüm bunlarla uğraşmak istemezseniz, direk olarak e-Devlet Kapısı’na giriş yapıp arama çubuğuna Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama yazarak da istenilen sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

– Sayfaya ulaştıktan sonra Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama (Soy ağacı) için talebiniz alınmış olacak.

– Bundan sonra soy ağacı raporunuz hazırlanacak.

– Sistemde hazırlanan soy ağacı raporunuz yoğunluğa göre aynı gün ya da birkaç gün içinde hazırlanabilir.

– Bir kere hazırlandıktan sonra bir daha raporun hazırlanmasını beklemek zorunda kalmayacaksınız.

– Dilediğiniz zaman aynı giriş işlemlerini gerçekleştirerek ulaşabilirsiniz.

– Dilerseniz sayfanın başındaki yazdır butonuna basarak yazılı olarak da alabilirsiniz.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Kasım 2017 tarih ve 30229 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında değişikliğe gidilmişti. Değişiklikle fıkraya, "Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir." hükmü eklenmişti.

Vatandaşların sadece ilçe nüfus müdürlüklerinden bilgi amaçlı alabildikleri alt soy-üst soy raporu, kanun değişikliğiyle e-Devlet üzerinden de verilebilir hale geldi.

İnternetten 8 Şubat 2018'den itibaren alınmaya başlanan alt-üst soy raporu yoğun ilgi gördü. Raporun alındığı tarihin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen vatandaşların hizmete ilgisi devam ediyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, uygulamanın başladığı ilk yıl 31 milyon 937 bin 261 kere soy araştırmak için e-Devlet üzerinden belge üretildi.

Uygulama çerçevesinde 2019'da 14 milyon 395 bin 787, 2020'de 19 milyon 669 bin 96, bu yıl 7 Şubat'a kadar ise 5 milyon 335 bin 763 olmak üzere 71 milyon 337 bin 907 kez soy araştırıldı.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor.

E-devlet giriş ve şifremi unuttum işlemleri burada E-devlet giriş yapma ekranı için buraya bakabilirsiniz. E-devlet şifremi unuttum? sorusunun yanıtını haberimizden görebilirsiniz. Özellikle internetten yapılan online işlemlerin yoğunlaştığı günümüzde, devlet kurumlarındaki bir çok hizmette dakikalar içerisinde e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar e-devlet sistemine giriş yaparak SGK ile ilgili, Üniversite ya da emniyet müdürlüğü ile ilgili bir çok hizmetin sorgulamasını yapabiliyor. E-devlet şifresini unutanlar için burada paylaştığımız linke tıklayabilir ve şifre yenileme işlemine başlayabilirsiniz. Edevlet girişi için de yine buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. İşte e-devlet ile ilgili merak edilen tüm detaylar. E-Devlet giriş ekranı için tıkla E-Devlet şifremi unuttum? ekranı için tıkla E-Devlet Şifresini Unuttum Ne Yapmam Gerekiyor? 1. E-Devlet şifrenizi unutmanız veya kaybetmeniz durumunda yapmanız gereken ilk adım, ikamet ettiğiniz mevkide bulunan en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekiyor. PTT şubelerinde şifre işlemleri vezneler tarafından verilmektedir. Buradan vereceğiniz 2 TL ücret karşılığında, şifreniz bir zarf içerisinde sizlere verilecektir. 2. E-devlet şifrenizi unutmanız durumunda, tekrar bir PTT şubesine gitmeniz gerekiyor. Bu uygulamanın nedeni ise, sizin yerinize şifre almak isteyen kişilere karşı bir önlem olarak kullanıma sunulmuştur. e devlet projesinde güvenlik kavaramına büyük bir önem az etmektedir. Bu sebeple, sistemin güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Şifreler, başvuruda bulunan her vatandaş için ayrı ayrı oluşturulur. Aynı şifreden bir başka vatandaşa verilmez. 3. Bir diğer alınan güvenlik önlemi ise, başvuruda bulunan kişinin kimliği alınarak, kontrol edilmektedir. 4. İlk kez şifre alacak kişiler 2 TL hizmet bedeli öderken, sonraki şifre unutmalarda bu ücret 10 TL olmaktadır. SİSTEM NASIL ÇALIŞIR? e-Devlet sisteminin girişinde 4 farklı güvenlikli giriş yöntemi bulunuyor: e-Devlet şifresi ile giriş, mobil imza ile giriş, elektronik imza ile giriş, T.C. kimlik kartı ile giriş yapılabilir. E-Devlet giriş nasıl yapılır? E-Devlet işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz site adresi e-devlet'in resmi internet adresi olan www.turkiye.gov.tr adresidir. Bütün e devlet işlemlerinizi bu siteden yapabilirsiniz. Web sayfasına girdiğinizde sağ üstte bulunan giriş butonuna tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfaya T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapabilirsiniz. e-Devlet tarafından gönderilen şifre güvenliği uyarısı örneği: Son günlerde gündemde olan siber saldırılar sonrası tüm kullanıcılarımıza e-Devlet Şifresi kullanımı ile ilgili bu kısa bilgilendirme mesajını gönderme gereği duyduk. Lütfen bu mesajı dikkatle okuyunuz. e-Devlet Şifreniz kolay tahmin edilebilir olmamalıdır. İçerisinde doğum tarihi, çocuğunuzun adı, telefon numarası veya tuttuğunuz takım gibi kolayca tahmin edilebilir bilgiler olmamalıdır. Ardışık veya tekrar eden rakam / harf dizileri içermemelidir. (Örn: 1234, abcd, 1111) Sıkça kullanılan veya sözlüklerde bulunan kelime ve harf gruplarını içermemelidir. (Örn: qwerty, parola) Aynı şifreyi farklı platformlarda kullanmayın. Her bir hesabınız için farklı bir şifre üretin. Eğer şifreniz yukarıdaki kriterlerden biri veya birkaçına uyuyorsa, lütfen vakit kaybetmeden e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak şifrenizi değiştiriniz. Bunun için, sisteme giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst kısmında bulunan ve isminizin yazılı olduğu menüyü açınız. Burada bulunan "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" seçeneğine tıklayınız. Karşınıza gelen sayfanın üst kısmında bulunan "Şifremi Değiştir" bağlantısına tıklayarak ekrandaki yönergeleri takip ediniz. E-devlet sistemine yeni eklenen hizmetler neler? E-Devlet kapısına eklenen yeni hizmetleri buradan görebilirsiniz. İşte yeni eklenen hizmetler. Genel Hizmetler Mezar Yeri Sorgulama Ücret Tarifesi Sorgulama Vefat Bilgisi Sorgulama Kişiye Özgü Hizmetler Beyan Bilgileri Sorgulama Tahakkuk Bilgileri Sorgulama Tahsilat Bilgileri Sorgulama Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, e-Devlet kapısına giriş için çeşitli yöntemlerin mevcut olduğunu, her yöntemin vatandaşlara maliyetinin sıfır ile 2 Türk Lirası arasında değiştiğini açıkladı. Yapılan tespitlere göre e-Devlet kapısına girişte şifre almada ilk 3 sırada İstanbul, Ankara ve İzmir olduğu belirtildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayıp, TBMM Başkanılğı ile Başbakanlığa da gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şifre unutulması durumunda ise vatandaşlarımız e-Devlet Kapısına girişleri sırasında cep telefon numaralarını sisteme eklemeleri ve doğrulamaları halinde yeniden şifre almak için herhangi bir ücret ödemelerine gerek yoktur. Entegrasyonun tamamlamış 12 fmans kuruluşunun internet bankacılığı şifreleri kullanılarak e-Devlet kapısına hiçbir ücret ödemeksizin giriş yapılabilmektedir. Ayrıca e-imza ve mobil-imza kullanıcıları da e-Devlet Kapısına herhangi bir ek ücret ödemeden giriş yapabilmektedir. Ancak bu yöntemleri tercih etmeyen vatandaşlarımız ise PTT şubelerine giderek şifre zarfı temin edebilmektedirler. Bu işlemin maliyeti ise 2 Türk Lirasıdır. Ancak bu kaydı yapmak istemeyen ve internet bankacılığı, e-imza ve mobil imza gibi seçenekleri kullanmadan tekrar PTT şubelerine gitmeyi tercih eden vatandaşlarımızın ise tekrar şifre zarfı alırken 4 TL ücret ödemeleri gerekmektedir" denildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, TÜİK tarafından 31 Aralık 2014 itibariyle yayınlanan verilere göre 15 yaş üzeri e-Devlet Kapısını kullanabilecek yaşta bulunan vatandaş sayısının 58 milyon 833 bin 474 kişi olduğu, 25 Aralık 2015 itibariyle e-Devlet Kapısını kullanan vatandaş sayısının 25 milyon 580 bin 442 olduğu belirtilerek, "Bu rakamdan düşüldüğünde 33 milyon 253 bin 32 kişinin henüz e-Devlet Kapısını kullanmadığı anlaşılmaktadır. Ancak TÜİK rakamları 2015 yılı sonu değerlerini göstermediğinden hesap yaklaşık bir değer göstermektedir" denildi. Şifre unutulması durumunda ise vatandaşların e-Devlet Kapısına girişleri sırasında cep telefon numaralarını sisteme eklemeleri ve doğrulamaları halinde yeniden şifre almak için herhangi bir ücret ödemelerine gerek olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Ancak bu kaydı yapmak istemeyen ve internet bankacılığı, e-imza ve mobil imza gibi seçenekleri kullanmadan tekrar PTT şubelerine gitmeyi tercih eden vatandaşlarımızın ise tekrar şifre zarfı alırken 4 TL ücret ödemeleri gerekmektedir. Burada amaç, ücretsiz yeniden şifre edinme yöntemlerini kullanmaksızın sürekli kağıda basılı yeni şifre temin etmeye eğiliminin önlenmesi yoluyla ağaç vb gibi doğal kaynaklarımızın ve çevrenin korunmasıdır. Yine mevcut ücretsiz giriş yöntemlerinden olan e-kimlik kartlarının, ülke geneline dağıtımı sonrasında diğer tüm alternatif giriş yöntemleri tali duruma geçecektir" denildi. e-Devlet Kapısına giriş için ücretsiz pek çok yöntemin mevcut olduğu belirtilen açıklamada, "Ancak e-Devlet Kapısının ilk açıldığı dönemdeki teknolojik imkanlar, PTT şubeleri kanalıyla basılı şifrelerin dağıtımını ve kimlik tespitinin Kamu görevlilerince yapılmasını güvenlik açısından zorunlu kılmaktaydı. e-Devlet Kapısının bu ilk erişim yöntemi, şifre basım giderleri, ofis kiraları ve personel maliyetleri gibi önemli parasal maliyetler yanında; harcanan kâğıt, mürekkep ve enerji nedeniyle çevre açısından da tercih edilmeyen ve mecburi bir faaliyetti. Unutma vb. gibi nedenlerle bu yöntemin tekrarlı kullanımının yaygınlaşması istenmediğinden ücretsiz giriş ya da yenileme yöntemlerinin geliştirilmesini takiben PTT'den basılı şifre temini kanalının caydırıcı olarak maliyetli tutulması uygulamasına devam edilmektedir. Vatandaşların e-Devlet Kapısı kullanımı ile tek bir defa dahi devlet dairelerine gitmekten tasarruf etmesi toplu taşım ücreti açısından dahi şifre edinim maliyetinin iki katını vatandaşımızın cebinde bırakmaktadır. Yani e-devlet Kapısı şifresinin temini en kötü senaryoda dahi ilk kullanımda kendini amorti eden doğru bir yatırımdır" denildi. Vatandaşların e-Devlet Kapısı kullanımı ile tek bir defa dahi devlet dairelerine gitmekten tasarruf etmesi toplu taşım ücreti açısından dahi şifre edinim maliyetinin iki katını vatandaşımızın cebinde bırakmaktadır. Yani e-devlet Kapısı şifresinin temini en kötü senaryoda dahi ilk kullanımda kendini amorti eden doğru bir yatırımdır" denildi. UNUTMA SONUCU ŞİFRE ALMA SAYISI Adana, 188.355, Adıyaman 26.722, Afyonkarahisar 63.897, Ağrı, 20.469, Aksaray, 23.135, Amasya 24.764, Ankara 787.798, Antalya 380.945, Ardahan 6.282, Artvin 23.990, Aydın 101.831, Balıkesir 108.595, Bartın 14.207, Batman 33.566, Bayburt 4.731, Bilecik 19.110, Bingöl 15.084, Bitlis 13.758, Bolu 24.713, Burdur 29.251, Bursa 288.267, Çanakkale 41.570, Çankırı 16.010, Çorum 32.670, Denizli 120.014, Diyarbakır 95.352, Düzce 44.137, Edirne 36.360, Elazığ 38.319, Erzincan 15.983, Erzurum 40.778, Eskişehir 82.530, Gaziantep 149.475, Giresun 36.546, Gümüşhane 9.241, Hakkari 9.256, Hatay 131.850, Iğdır 8.354, Isparta 39.024, İstanbul 3.065.989, İzmir 538.999, Kahramanmaraş 90.153. E-DEVLET ŞİFRE İŞLEMLERİ e-Devlet şifrenizi almak ise oldukça basittir. 1) e-Devlet şifresi e-devlet şifresi kullanarak, e-devlet sistemi üzerinden işlem yapabilmeniz için, bir e-devlet şifresi almanız gereklidir. Bu durumda, e-devlet şifrenizi herhangi bir PTT şubesine başvuru yaparak temin edebilirsiniz. Başvurduğunuz PTT şubesinde, e-Devlet şifresi alım işlemleri için, sizden 2 TL ücret ve bir takım kişisel bilgileriniz talep edilecektir ve bunların ardından şifrenizi almış olursunuz. e-Devlet şifrenizi temin ettikten sonra, kamu kuruluşları ile ilgili işlerinizi, e-devlet sistemine giriş yaparak ve burada T.C kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi kullanarak yapabilirsiniz. Eğer, mobil imza yöntemi ile e-devlet sistemi üzerinden işlem yapmayı tercih ettiyseniz, yapmanız gerekenler şöyledir; 2) Mobil imza Mobil imza, e-devlet tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden, vatandaşlara sunulmaktadır. Fakat mobil imzanın alınması aşamasında, GSM operatörleri tarafından, kullanıcılardan belirli bir miktar ücret talep edilmektedir. Mobil imza, güvenlidir ve elektronik imza görevi üstlenir. Mobil imza aynı zamanda, ıslak imza niteliğinde bir imzadır. Mobil imza ile e-devlet sistemini kullanmak için yapmanız gerekenler; T.C kimlik numaranızı, GSM numaranızı ve GSM türünüzün bilgisini sistemde bulunan ilgili bölümlere doldurmak olacaktır. Böylece e-devlet uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir diğer yöntem olan elektronik imzanın özellikleri ise şöyledir; 3) Elektronik imza Islak imzaya eşdeğer olan elektronik imza, sanal ortamda bulunan belgeye aktarılması yolu ile kimlik tespitinde kullanılan bir imza çeşididir. Elektronik imza ile e-devlet uygulamasını kullanmak için sadece, T.C kimlik numaranızı kullanmanız yeterli olacaktır. Ramazan imsakiye E-devlet girişi yapmak için hemen tıkla. E-devlet şifremi unuttum ne yapmalıyım diye merak eden vatandaşlar burada verdiğimiz açıklamalardan faydalanabilirler. Son yıllarda vatandaşların en çok kullandığı online hizmet platformlarından biri olan e-devlet kapısı üzerinden bir çok önemli kurumun hizmeti anında sorgulanabiliyor. Edevlet sistemine giriş yapmak ve unutulan şifre işlemleri hakkındaki bilgiler için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz.