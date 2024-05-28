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E-Okul ne zaman, ayın kaçında kapanıyor 2024? MEB 2. dönem not girme işlemi başladı mı, hangi tarihte bitecek?

"E-Okul ne zaman, ayın kaçında kapanıyor 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. e-Okul veli bilgilendirme sistemi ekranı okulların kapanışına kısa süre kala öne çıkıyor. Öğrenciler, okullardaki durumlarını e-Okul sisteminden anbean takip edebiliyor. Haziran ayına kısa süre kala öğrenci ve veliler e-Okul veli bilgilendirme sisteminin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Peki, E-Okul ne zaman, ayın kaçında kapanıyor 2024? MEB 2. dönem not girme işlemi başladı mı, hangi tarihte bitecek?

14:34 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
e-okul veli bilgilendirme sistemi
e-okul veli bilgilendirme sistemi

"E-Okul ne zaman, ayın kaçında kapanıyor 2024? MEB 2. dönem not girme işlemi başladı mı, hangi tarihte bitecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 yılı eğitim ve öğretimin yılının sonuna gelinirken, veli ve öğrenciler not sisteminin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Peki E-Okul ne zaman, ayın kaçında kapanıyor 2024? MEB 2. dönem not girme işlemi başladı mı, hangi tarihte bitecek?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor.

e-Okul erişimi karne gününe kadar sürüyor. Not girişleri ise karne gününe birkaç gün kala sonlanıyor.

2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

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