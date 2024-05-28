"E-Okul ne zaman, ayın kaçında kapanıyor 2024? MEB 2. dönem not girme işlemi başladı mı, hangi tarihte bitecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 yılı eğitim ve öğretimin yılının sonuna gelinirken, veli ve öğrenciler not sisteminin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Peki E-Okul ne zaman, ayın kaçında kapanıyor 2024? MEB 2. dönem not girme işlemi başladı mı, hangi tarihte bitecek?
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Öğrenci ve velilerin, okuldaki not durumu, karne ortalaması ve devamsızlık detaylarına eriştiği e-Okul sisteminin kapanması, not bilgisi girişinin tamamlanması anlamına geliyor.
e-Okul erişimi karne gününe kadar sürüyor. Not girişleri ise karne gününe birkaç gün kala sonlanıyor.
2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.