"E-Okul ne zaman, ayın kaçında kapanıyor 2024? MEB 2. dönem not girme işlemi başladı mı, hangi tarihte bitecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 yılı eğitim ve öğretimin yılının sonuna gelinirken, veli ve öğrenciler not sisteminin ne zaman kapanacağını merak ediyor.