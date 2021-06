E-Okul VBS Giriş! E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Karne Sorgulama

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) giriş işlemlerinin nasıl yapıldığını ve gerekli bilgilerin neler olduğunu haberimizde inceleyebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından web ve mobil uygulaması hizmete sunulduktan bu yana öğrencilerin ve velilerin büyük sorunları çözüldü. Okul ile veliler arasındaki iletişimi ve doğru veri akışının sağlanması e-okul uygulamasının en önemli noktalarındandır. Türkiye Cumhuriyeti devleti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2007 yılında öğrencilerin okuldaki sözlü notu, yazılı notu, devamsızlık gün sayısı, karne notları, nakil sonuçları, sınav sonuçları, ders programı, sınav tarihleri, gibi bilgilere hızlı erişim imkanı sunma amacıyla yapılan mobil uygulama ve web sitesi yazılımıdır.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) ile sözlü-yazılı sınav, proje ödevleri, karne notları, takdir-teşekkür belgesi durumu ve en önemlisi devamsızlık gün sayısının takibini yapmak artık oldukça basit. E-okul uygulamasıyla TEOG sınav sonuçları ve TEOG yerleştirme sonuçlarını da takip etmek oldukça basit.

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-okul veli bilgilendirme sisteminde;

Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası Okul numarası Birkaç güvenlik sorusu yanıtlanarak sisteme kolayca giriş yapılabilmektedir.

E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesini sağlayacak "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standatları Modülü" veri girişine açılmıştır (Veliler, Veli T.C. Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci T.C. Kimlik no ve Öğrenci Noile giriş yapacaklardır. Mobil e-okul sistemi ile veliler öğrencilerinin okul durumu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebilmektedir.

Mobil e-okul bilgi servisini kullanmak için sisteme üye olmak yeterlidir. Veliler öğrenci bilgilerini mobil ortamdan kısa mesaj servisi SMS ile otomatik olarak alabilmektedir. Bunun için yapılması gereken sisteme üye olmaktır.

Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası’nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterli olmaktadır. Servise üye olan veya üye olmayan tüm kullanıcıların yaptığı her bir sorgulama için belli bir ücretlendirme yapılmaktadır ve bu ücretlendirme minimum seviyededir.

E-OKUL NE İŞE YARAR?

Öğrencinin devam ve devamsızlık durum takibi, Sözlü-yazılı ders notları, Öğrencinin yılsonu notlarını öğrenebilecek, Haftalık ders programını takibi, Öğretmen veya yetkililer ile yazışma yapıp iletişime geçebilecek. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenebilecek, Testler çözebilecek, Kendilerine ait bir sayfalık internet sayfası tasarlayabilecek, Devamsızlıklarını kontrol edebilecek, Meslek Lisesi alana ve teknik lise geçiş sonuçları varsa öğrenebilir, Seçmeli derslerini seçebilir, TEOG sonuçları sorgulayabilir, Sınav tarihlerini öğrenebilir, Sorumluluk ve ortalama yükseltme puanlarını öğrenebilir.

3 ADIMDA E-OKUL VBS İNDİRME

E-okul uygulamasını Google Play Store'dan Androdi ve İOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlara indirmek oldukça kolay bir işlem.

1.adım: Telefonlarda yüklü gelen Play Store uygulamasına girerek.

Telefonlarda yüklü gelen Play Store uygulamasına girerek. 2.adım: Arama kısmına "E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" yazılır.

Arama kısmına "E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" yazılır. 3.adım: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüklenen uygulama indir butonuna tıklanarak indirilir.

ADIM ADIM E-OKUL ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

E-okul sistemini kullanan yönetici, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler güvenlik açısından veya farklı bir sebepten dolayı e-okul giriş şifresini değiştirmek istiyorlarsa, sisteme giriş yaptıktan sonra açılan yeni ekranda yer alan kişisel bilgiler menüsünde bulunan “Şifre Değişikliği” bölümüne girerek e-okul şifre yenilenmesini yapabilirler.

