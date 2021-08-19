Ehliyet sınavı ne zaman nasıl yapılıyor? 2021 MTSKS ehliyet sınav tarihleri!

Ehliyet sınavı olarak bilinen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavı (MTSKS) sınav tarihleri değişti. Trafik bilgisi, motor bilgisi ve ilk yardım bilgisi sorularından oluşan testlerden en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınavından da en az 70 puan alanlar bağlı oldukları Trafik Şube Müdürlüklerinden ehliyetlerini alabilecekler. Peki 2021 ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte ehliyet sınav tarihleri...

2021 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar tarafından ehliyet sınavının tarihi merak edilirken, sınav hakkındaki sorgulamalar da yapılmaya devam ediliyor.

Ayrıca yazılı ve direksiyon sınav tarihleri farklılık gösteriyor. Sınav tarihlerini ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerden öğrenmek mümkün olabiliyor.

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Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, kursun yapmış olduğu eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi almaktadır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna bağlı olarak en yakın tarihe randevu verilmektedir.

Ehliyet sınavında önceki senelerde çıkan sorulara ise buradan ulaşabilirsiniz:

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EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Ehliyet sınavı için her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir. Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir fakat süreç biraz daha karışıktır. Bu nedenle direksiyon sınavı daha geç bir tarihte yapılabilir. Şu an ülkemizde haftasonu sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı ve yüz yüze eğitime geçici bir süre ara verildiği için direksiyon sınavları yapılmıyor.

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Teorik sınavı geçemeyen aday direksiyon sınavına giremez.

Teorik sınav eğitimleri sürücü kursları tarafından şu an için uzaktan eğitim şeklinde veriliyor. Teorik eğitimi tamamlayan adaylar e-sınav merkezlerinde teorik sınava girebiliyor.

Teorik sınavlar Hafta içi veya Hafta sonu yapılıyor.

ELEKTRONİK SINAV TARİHLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Ehliyet almak isteyen bir kişinin öncelikle sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Sürücü adayı teorik eğitimini alıyor. Ardından sürücü başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren bir aday yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor.

ELEKTRONİK SINAVA GİRENLER DİREKSİYON SINAVINA NE ZAMAN GİREBİLİR?

Sınav tamamen dijital ortamda yapılmakta ve 1 saat içinde sonucunuzu öğrenip elektronik sınavdan sonra en yakın tarihte direksiyon sınavına girebiliyorsunuz.

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EHLİYET SINAVINA GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ehliyet sınavına yönelik MEB'e ödenen iki ücret bulunmaktadır. Bunlardan ilki Teorik sınav ücreti(veya elektronik ehliyet sınavı) ve direksiyon sınav ücretidir. Teorik sınav ücreti 90 TL iken, direksiyon sınav ücreti 130 TL'dir.

DİREKSİYON SONUÇLARI HEMEN ÖĞRENİLİYOR MU?

Eskiden direksiyon sınav sonuçlarını gözetmenler kağıt üzerine doldurup akşam sonuçları akşam sürücü kursuna verirken yeni düzenlemeyle birlikte artık direksiyon sınavlarının puanlamaları anında tablet üzerinden yapılacak ve direksiyon sınav sonuçları daha hızlı öğrenilebilecek

ARABA NASIL KULLANILIR?

1- Arabanın bindikten sonra ilk olarak kendimize göre koltuk ayarı yaparız.

2- Aynaları ayarlarız ya da kontrol ederiz.

3- Emniyet kemerini bağlarız.

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4- Kontağı çalıştırırız.

5- Sol ayağımızla debriyaj tam basacak şekilde boşta olan vitesi 1 atılır.

6- Sol ayağımızı az biraz kaldırıp kavrama noktasına getirdiğimizde sağ ayağımızla hafiften gaza basarız.

7- Araç hareket etmeye başlayacaktır.

8- Araç kullanırken arabaya değil yola bakınız.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibi..

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

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c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

DİREKSİYON SINAVINDA YAPILAN HATALAR?

1-Emniyet kemerini bağlamamak.

2-Aynalara bakmamak.

3-Vites atarken debriyaja tam basmamak.

4-Park yapamamak.

5- Heyecanlanmak ve telaş etmek.

6- Yol önceliklerine dikkat etmemek.

7- Geçişler yaparken sinyal vermemek.