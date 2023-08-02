2. el araba alırken nelere dikkat edilmeli? Araba alacaklar dikkat!

2. el araba alırken nelere dikkat edilmeli? İkinci el araç almanın sıfır araç almaya göre çok daha avantajlı olduğunu, ancak yapılacak en küçük hatanın, telafisi olmayan büyük zararlara neden olabileceğini belirten İPOP Pazarlama ve Satış Direktörü Cevat Kabataş, 2. El Araç alırken nelere "dikkat" edilmesi gerektiği konusunda önemli ipuçları verdi. İşte araç alırken dikkat edilmesi gerekenler

2. El piyasasının en büyük sorunlarından birisinin çalıntı araç konusu olduğunu belirten Cevat Kabataş, "Lütfen aracınızı olur olmaz yerlerden, bilmediğiniz kişilerden satın almayın, satmayın. Aracınızı alırken de satarken de mutlaka bizim gibi kurumsal yerleri tercih edin. Aksi takdirde hem paranızdan hem de malınızdan olur bir de hiç bir suçunuz yokken suçlu pozisyonuna düşerbilirsiniz" dedi.

2.EL ARABA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

2.el araba alırken arabanın, motor, kaput, tavan, fren, rot balans, değişen parça gibi önemli noktalara dikkat edilmeli. işte bu parçalar ile ilgili detaylı anlatımlar.

MOTOR ŞASE NUMARASINI MUTLAKA KONTROL EDİN

Araç alırken alacağınız aracın akredite kurumlardan ekspertiz raporunun olup olmadığına bakılması gerektiğini de belirten Kabataş, "Sizin alacağınız aracın ekspertizi yok ve aracın çalıntı olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi olmak istiyorsunuz. Bu durumda yapmanız gereken ruhsattaki motor ve şase numaralarının araçtaki ile aynı olup olmadığını kontrol etmek olacak.

ARACI YERİNDE GÖRÜN VE KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Vatandaşın alacağı aracı mutlaka yerinde görmesi gerektiğini belirten Cevat Kabataş, "Dokunun, içine binin, mutlaka test sürüşü yapın. Araba alma işini dar zamanlara sıkıştırmayın, asla aceleye getirmeyin. Mümkünse aracı birlikte kullanacağınız yakınlarınızı da beraberinizde getirin." dedi.

ARACI SALLAYIN

Kabataş, "Araçta direksiyon destek sistemi varsa, başınızı camdan çıkarın ve direksiyonu çevirin. Direksiyonu çevirdiğinizde tekerlekler hareket ediyor mu bakın. Eğer direksiyonu çevirdiğinizde tekerlekler hemen tepki vermiyorsa ve 3-4 saniye sonra hareket etmeye başlıyorsa, aracın direksiyon sisteminde büyük bir problem var demektir.

Pedalların aşınma oranlarına bakın. Gaz pedalı aşınmışsa uzun yolculuk, fren pedalı aşınmışsa şehir içi yolculuk daha fazla yapılmış demektir." dedi.

KAPUTU MUTLAKA AÇIN

Kaputu açılarak motorla ilgili bazı noktaların kontrol edilmesinin de çok önemli olduğunu söyleyen Cevat Kabataş, "Kaputu açın ve içeri bakın. Kablo sistemlerine ve yağ kalıntılarına göz atın. Temiz mi değil mi kontrol edin. Yağ seviyesini ve yağın durumunu kontrol edin. Motor kayışlarını inceleyin ve motorun su seviyesine bakın. Bunlarla ilgili anormal bir durum varsa mutlaka bir bilene inceletin." dedi.

BU SESLERE DİKKAT!

Deneme Sürüşü yapılmasını önemine de değinen Cevat Kabataş, "Deneme sürüşü esnasında araç hakkında da pek çok bilgiye sahip olabilirsiniz. Örneğin sürüş esnasında çekiş sorunu olup olmadığını anlayabilirsiniz. Motorun kolay çalışıp çalışmadığını kontrol edip, olağandışı sesleri dinleyebilirsiniz.

EL FRENİ KONTROLÜ

Deneme sürüşü esnasında aksaklıkların nasıl tespit edileceğini de anlatan Cevat Kabataş, "Örneğin El Freninin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek çok kolaydır. Birinci vitese takıp, aracı yavaşça hareket ettirdiğinizde eğer araç hareket ederse, el freni çalışmıyor demektir. Sürüş halindeyken aracın sesini dinlemeye çalışın. Dönüş yaparken akslardan ses geliyor mu kontrol edin. Tıkırtı geliyorsa bilin ki aks uçları aşınmıştır.

ROT BALANS DEYİP GEÇME

Düz bir yola geçin ve aracı sürerken ellerinizi direksiyondan çekin. Eğer direksiyon sağ sol yapıyorsa aracın rot ayarlarında sıkıntı var demektir. Aynı şekilde düz bir yolda giderken hızlandığınızda direksiyon ve otomobil titriyorsa, lastiklerin balans ayarları bozulmuş demektir.

ARAÇ STOP ETMİYORSA...

Test sürüşünüz sırasında aracın klimasını da kontrol edebileceğinizi belirten Cevat Kabataş, "Hava kompresörü normalde çok az ses çıkarır. Sürüş anında eğer fazla ses çıkarıyorsa, klima sisteminde bir sıkıntı var demektir.

EKSPERTİZE UĞRAYIN

Ancak bütün bunları incelemenin bile size o araç hakkında çok küçük bir fikir vereceğini belirten Cevat Kabataş, "Tüm bu incelemeler araç hakkında belli bir fikire sahip olmak için önemli elbet. Ancak bir araç ustası değilseniz ki artık onlarda yanılabiliyor.

Aracınızı İPOP gibi güvenilir, araçlarını akredite kurumlarda ekspertiz ettiren, değişim ve ek garanti süresi veren, çok araç seçeneği sunan ve alt yapı imkanlarıyla hem sizi hem de ailenizi rahat ettirerek uzun inceleme fırsatı sunan kurumları tercih edin." dedi.

GÜVENLİ ÖDEME YÖNTEMLERİNİ KULLANIN

Noter işlemlerinde güvenli ödeme yöntemini kullanın. Artık Alım işlemine geçebilirsiniz. Gerekli belgeleri plaka durumunu hallettikten sonra her ne olursa olsun güvenli ödeme yöntemini kullanın. Parayı eğer bankadan gönderecekseniz aracın ruhsat sahibi ile banka hesap sahibi doğru mu kontrol edin. Mutlaka ruhsat sahibine para ödemesi yapın. Noter işlemlerini tamamlayın ve artık yeni bir aracın sahibisiniz güzel günlerde Trafik kurallarına uyarak kullanın.



