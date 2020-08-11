Gümüş fiyatlarında hareketlilik sürüyor

Altın ve dolardaki hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi. Yatırımcının yeni gözdesi gümüş de kendini göstermeye başladı. Vatandaşlar 'gümüş fiyatları ne kadar' sorusunun yanıtını arıyor.

Gümüş fiyatları 11 Ağustos'ta hareketliliğini sürdürüyor. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl? 11 Ağustos 2020 anlık güncel gümüş kuru fiyatları merak ediliyor. Gram gümüş ne kadar? İşte detaylar…

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GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Emtia piyasasında geçen hafta gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,8839 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde -0,90 düşüşle başladı.

Gram gümüş alış fiyatı bugün güne 6.81 liradan düşey seviyede başladı. Gram gümüş satış fiyatı da güne düşey yönde başlayarak 6.82 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6.81 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6.82 lira

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