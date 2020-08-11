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Ekonomi Gümüş fiyatlarında hareketlilik sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

11 Ağustos gümüş fiyatlarında son durum: Gümüş bugün ne kadar?

Gümüş fiyatlarında hareketlilik sürüyor

Altın ve dolardan sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün Emtia piyasasında gümüş fiyatı gramı 6,8839 liradan kapanırken bugün hareketliliğini sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gümüş fiyatları altın fiyatlarıyla yarışıyor.
Gümüş fiyatları altın fiyatlarıyla yarışıyor.

Altın ve dolardaki hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi. Yatırımcının yeni gözdesi gümüş de kendini göstermeye başladı. Vatandaşlar 'gümüş fiyatları ne kadar' sorusunun yanıtını arıyor.

Gümüş fiyatları 11 Ağustos'ta hareketliliğini sürdürüyor. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl? 11 Ağustos 2020 anlık güncel gümüş kuru fiyatları merak ediliyor. Gram gümüş ne kadar? İşte detaylar…

Gümüş altınla yarışıyor: Gramı 7 liraya yaklaştı
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Gümüş altınla yarışıyor: Gramı 7 liraya yaklaştı

GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Emtia piyasasında geçen hafta gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,8839 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde -0,90 düşüşle başladı.

  • Gram gümüş alış fiyatı bugün güne 6.81 liradan düşey seviyede başladı. Gram gümüş satış fiyatı da güne düşey yönde başlayarak 6.82 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6.81 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6.82 lira

Altın fiyatlarında son durum: Hareketlilik devam ediyor
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Altın fiyatlarında son durum: Hareketlilik devam ediyor

Dolar ve Euro'da son durum: Dolar 7,32 liradan güne başladı
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Dolar ve Euro'da son durum: Dolar 7,32 liradan güne başladı
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