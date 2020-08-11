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Ekonomi Dolar ve Euroda son durum Dolar 7,32 liradan güne başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

11 Ağustos Dolar ve Euro'da son durum: Dolar ne kadar oldu?

Dolar ve Euro'da son durum: Dolar 7,32 liradan güne başladı

Son günlerde döviz kurlarından yaşanan hareketlilik vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro'yu yatırım amaçlı almak veya bozdurmak isteyenler güncel döviz kurlarına göz atmadan dövizcilerin yolunu tutmuyor. Peki bugün dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatı ne kadar oldu?

Haber Merkezi AA
Dolar 7,3200 liradan satılıyor.
Dolar 7,3200 liradan satılıyor.

Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyerek 7 seviyesinin üzerine tırmanan Dolar/TL kuru rekor tazelemişti. Kur, yeni haftaya yükselişini sürdürerek başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3200 liradan, avro 8,6070 liradan güne başladı.

  • Serbest piyasada 7,3180 liradan alınan dolar, 7,3200 liradan satılıyor. 8,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6070 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5970 lira olmuştu.

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Öte yandan Merkez Bankası cuma günü yaptığı gibi dün de piyasaya TL vereceği repo ihalesini açmadı ve parasal sıkılaştırma adımlarına devam etti. Uzmanlar bu durumu 'örtülü faiz artışı' olarak tanımlıyor.

Atılan bu adımın ardından dolar 7,25'e kadar düştü.

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