Dolar ve Euro'da son durum: Dolar 7,32 liradan güne başladı

Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyerek 7 seviyesinin üzerine tırmanan Dolar/TL kuru rekor tazelemişti. Kur, yeni haftaya yükselişini sürdürerek başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3200 liradan, avro 8,6070 liradan güne başladı.
- Serbest piyasada 7,3180 liradan alınan dolar, 7,3200 liradan satılıyor. 8,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5970 lira olmuştu.
Öte yandan Merkez Bankası cuma günü yaptığı gibi dün de piyasaya TL vereceği repo ihalesini açmadı ve parasal sıkılaştırma adımlarına devam etti. Uzmanlar bu durumu 'örtülü faiz artışı' olarak tanımlıyor.
Atılan bu adımın ardından dolar 7,25'e kadar düştü.