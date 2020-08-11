11 Ağustos Dolar ve Euro'da son durum: Dolar ne kadar oldu? Dolar ve Euro'da son durum: Dolar 7,32 liradan güne başladı Son günlerde döviz kurlarından yaşanan hareketlilik vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro'yu yatırım amaçlı almak veya bozdurmak isteyenler güncel döviz kurlarına göz atmadan dövizcilerin yolunu tutmuyor. Peki bugün dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatı ne kadar oldu?

Haber Merkezi 11 Ağustos 2020, 09:41 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2020, 10:20 AA