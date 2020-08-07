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Ekonomi Dolar dalgalanmaya devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

7 Ağustos Cuma piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu?

Dolar dalgalanmaya devam ediyor

Yaklaşık 2 aydır 6,85 seviyesine demir atan dolar/TL yeniden yükselişe geçerek 7 seviyesinin üstüne çıktı. Yükselişin ardından vatandaşlar "Dolar ne kadar oldu?, Dolar fiyatları ne kadar?" gibi soruların yatını merak ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2910'dan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Dolar/TL, 7,29 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar/TL, 7,29 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 7,2411'den tamamladı.

  • Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 7,2910 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 8,6350'den, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 9,5710'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 93 seviyesinde yatay seyrederken, avro/dolar paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesini üçüncü kez test etmesinin ardından 1,1840 seviyesine geriledi.

Dolar kuru hareketlilik gösteriyor
EKONOMİ
Dolar kuru hareketlilik gösteriyor

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde anlaşma sağlanamaması ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası: Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir
EKONOMİ
Merkez Bankası: Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir
  • Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini vurgulayan analistler, buna paralel fonlama maliyetlerinin de arttığını söyledi.

Ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
EKONOMİ
Ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Analistler, ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.

Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
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İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın yatırımı yapacaklara dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. <br> <br> ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER <br> <br> Vatandaşların altın alışverişlerinde güvendikleri kuyumcuları tercih etmesini öneren Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alma yetkileri bulunmadığını, kanunen sadece darphane malı satmakla yetkili olduklarını söyledi.
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Döviz bürolarının kuyumcuların sahip olduğu ustalık belgeleri bulunmadığına dikkat çeken Baransel, Döviz büroları aldıkları altının sahte olup olmadığını bilmeden tekrar vatandaşa satıyor. Bir süre önce sahte ata altına rastladık. Vatandaş döviz bürosundan aldığını söyledi, ancak hangisinden aldığını ispat edemedi diye konuştu.
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SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altın sorununun kuyumcu esnafına da zarar verdiğini anlatan Baransel, sadece kuyumculardan yapılan alışverişlerin fiyat tabelasına uygun biçimde gerçekleştirildiğini dile getirerek şunları söyledi: Tüm kuyumcularda fiyat tabelası vardır. Döviz büroları hurdadan 25-30 TL düşük fiyatla alıp esnafımızın ekmeğiyle oynuyor. Döviz büroları bunu yapmamalı. Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor...
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İnternetten satışlar ve sahte altınlar ile ilgili darphaneye yazı yazdık. Ata lira basılıyor, cezası yok. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Darphanenin bastığı Atatürk baskılarını basmamaları gerekir. Bunlar düğünlerde takılıyor. Bize geldiklerinde biz anlıyoruz bunları. Ama kuyumcular zan altında kalıyor.
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GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcu esnafı Sinan Duran da konuyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: Altının normalde kuyumcular dışında hiçbir yerde bozdurulmaması lazım. Ama bozduranlar var. Piyasadan yüksek bedelle alıp düşük fiyatla satmaları, düşük ayarlı ürün satmaları anlamına gelir. Vatandaşlardan tek isteğimiz altını kuyumculardan alsınlar. Çünkü güvenilir. Biz her ay altınlarımızı analize gönderiyoruz. Altının sağlam olup olmadığı test ediliyor. Bize gelen altını tezgaha atıp sesinden gerçek olup olmadığını anlarım. Demir çınlaması gibi bir ses gelirse o gerçek altındır. Renginden de anlaşılır.
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SORUN YAŞANIRSA ADRES BELLİ <br> <br> İzmir'de yaşayan vatandaşlardan Gurbet Açıkgöz de güvenli alışveriş için kuyumcuları tercih ettiğini belirterek Bugün altın zincirimi bozdurdum. Ama kuyumcuyu tercih ettim. Çünkü daha güvenilir. Başıma bu yüzden kötü bir olay gelmedi dedi.
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Hasan Yavuz ise şunları söyledi: Altın alırken tanıdık kuyumculara gidiyorum. Çünkü herhangi bir sorun yaşarsam kime gidebileceğimi bilmeliyim. Kimse tanımadıkları yerden alışveriş yapmasın. Aksi takdirde önüne sorun çıkıyor. İşlenmiş altını kuyumcular satıyor. Döviz büroları daha fazla işlenmemiş altın satıyor.
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Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı
Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
Son günlerde altın fiyatları hızla yükselişe geçti, rekor üstüne rekor kırıyor. Vatandaş, güvenli yatırım aracı altın almak isterken sahte altına karşı uyarı yapılıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alınması gerekirken nelere dikkat edilmelidir? İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürerek "Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor" dedi.


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