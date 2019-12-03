11 aylık ihracat 165 milyarı aştı

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, kasımda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,14 azalarak 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre ithalat ise yüzde 11,44 artışla 18 milyar 166 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı, yüzde 2 bin 63 artışla 1 milyar 953 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dış ticaret hacmi bu dönemde, yüzde 5,13 artışla 34 milyar 380 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Kasım 2018’de yüzde 100,6 iken bu yılın aynı ayında yüzde 89,3 oldu.

Tüketim malları başı çekti

Kasımda en fazla ihracat “tüketim malları” grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 milyar 99 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 7 milyar 80 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” ve 1 milyar 908 milyon dolarla “yatırım (sermaye malları)” izledi. GTS’ye göre kasımda en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 394 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları”, 1 milyar 528 milyon dolarla “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 938 milyon dolarla “elektrikli makine ve cihazlar, televizyon, görüntü-ses kaydetme-verme cihazları” olarak belirlendi. Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl GTS’ye göre 3 milyar 358 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” olarak sıralandı.

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En çok ihracat Almanya’ya

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 487 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 62 milyon dolarla Irak ve 948 milyon dolarla İngiltere izledi. En fazla ithalat ise 2 milyar 61 milyon dolarla Rusya’dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 787 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 639 milyon dolarla Almanya takip etti. Kasım ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 856 bin 337, ticari işletme sayısı 727 bin 951, şube sayısı 208 bin 788, anonim şirket sayısı 136 bin 443, kooperatif sayısı 36 bin 134, kolektif şirket sayısı 35 bin 715, komandit şirket sayısı bin 778 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 3 bin 146, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 926 bin 345 olarak hesaplandı.

Dış ticaret açığı %52 geriledi

İhracat, ilk 11 ayda geçen senenin 11 ayına göre, yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaştı. 12 aylık ihracat da 179 milyar 860 milyon dolara oldu. İlk 11 aya kümülatif olarak bakıldığında geçen senenin ilk 11 ayına göre ithalat yüzde 11,29 azalarak 190 milyar 229 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ithalat yüzde 12,96 azalarak 206 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti. Veriler doğrultusunda, geçen sene yılın ilk 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığı da yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara geriledi. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8’e, son 12 ay ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,9’a ulaştı.

1545 firma ilk kez ihracat yaptı

TİM Başkanı Gülle dünyadaki korumacılık politikaları, Brexit, jeopolitik sıkıntılar gibi olumsuz etkenlere rağmen Türkiye’nin ihracatının artmasının önemine vurgu yaptı. Gülle bu ay bin 545 firmanın ilk kez ihracat yaptığını belirtti. İthalatta da son 2 ayda canlanma olduğunu ifade eden Gülle “İthalatın artmış olması sevindirici, hem hammadde tedariği, hem de yatırım malı ihtiyacıyla yapılan ithalatın da iyi bir parametre olduğunu görüyoruz. Kurda denge de çok önemli. İhracatçının zarar etmemesi gerekiyor, bu yüzden kurda bir dengenin oluşması gerekiyor. Not artışları ve ekonomide düzelmenin kurda olumlu etkisi olacağını biliyoruz. İhracatçının da kur bazında korunması kollanmasını ve herhangi bir zarar görmemesini özellikle istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.