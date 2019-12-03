Ekonomi Doğal gaz üretiminde Trakya umutlandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gaz üretiminde Trakya umutlandırdı

Kanadalı enerji şirketi Valeura’nın Üst Yöneticisi Sean Guest, Trakya’dan yılda 5 ila 10 milyar metreküp doğal gaz üretilebileceğini söyledi. Bölgede potansiyel kaynak ise ortalama 286 milyar metreküp olarak hesaplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kanadalı enerji şirketi Valeura’nın Üst Yöneticisi Sean Guest, Trakya’da devam eden sondaj ve test çalışmalarının başarılı olması durumunda, buradan yılda 5 ila 10 milyar metreküp doğal gaz üretilebileceğini söyledi. Şirket hisselerinin Kanada ve İngiltere’de işlem gördüğünü belirten Guest, bölgedeki rezervlere ilişkin tahminlerin, Norveçli ortak şirket Equinor ya da kendileri tarafından değil dış denetçi bir firma tarafından yapıldığını vurguladı. Guest, “Buradaki potansiyel kaynak ortalama 286 milyar metreküp olarak hesaplandı. Ancak daha fazla sondaj ve test çalışmasından sonra buradaki rezervlerin kanıtlanması için yüzde 51’lik bir başarı şansımız olacaktır. Geliştirilerek devam edecek sondajlarla buradaki üretim 10 ila 20 yıl devam edebilir” şeklinde konuştu.

ÜRETİM 2023’TE

  • Guest, bu yıl devam eden test çalışmalarında başarılı olmaları durumunda 2020 ve 2021’de daha fazla kuyuyla çalışmalarına devam edebileceklerinin altını çizdi. Şu anda 3 derin kuyuda sondaj yaptıklarını belirten Guest konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu kuyuların kendi gaz ağımıza üretim yapmasını bekliyoruz. Ticari anlamda başarı ve miktar konusunda emin olduktan sonra sondaj sayımız ile hızımız artacaktır. 2023-2024 yıllarında da kayda değer üretimlere başlamayı umuyoruz ancak planlanan üretime ulaşmamız için 5 yıllık bir çalışma gerekecektir. Değerlendirme faaliyetlerimizi ilerletmeye devam ediyoruz ve şu anda önemli olan da bu.”

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