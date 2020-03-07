11 Eylül gibi yıkıcı olur

Türk Hava Yolları (THY), bir dizi zorluğun peşpeşe yaşandığı 2019’u kârla kapattı. THY, tek seferde şimdiye kadar yaşanmış en büyük havalimanı taşınmasını tamamladığı, global havacılık sorunu haline dönüşen Boeing 737-8 Max krizi ve Airbus NEO uçak teslimatlarında yaşanan gecikmelere rağmen geçen yılı 876 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 788 milyon dolar net kâr ile tamamladı. 2019 yılında geçen yıla göre toplam gelirini %3 artarak 13,2 milyar dolar gelir elde eden THY, geçen yıl 74,3 milyon yolcu taşıdı.

THY personeli koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmıyor.

ZORUN DA ZORU VARMIŞ

İlker Aycı

Dün sabah KAP’a yapılan açıklamanın ardından İstanbul’daki Genel Müdürlük’te düzenlenen sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, son yıllarda mücadele etmek durumunda kaldıkları zorluklara dikkat çekti. 2019’da ticaret savaşlarının neden olduğu küresel zorluklar, Boeing 737-8 Max krizi ve Airbus NEO uçaklarının teslimatının gecikmesi gibi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Aycı, geçen yıl İstanbul Havalimanı’na taşınmayı başarıyla tamamladıklarını ifada etti.

KÜRESEL ÇAPTA ETKİLİ

2020’ye umutla ve güzel planlarla başladıklarını belirten Aycı, “Hiç hesapta yokken şimdi de Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile mücadele ediyoruz. Küresel çapta etkileri olan bir virüsle mücadele ediyoruz. Planlarımızı sürekli güncelliyoruz. Bu salgından yara almadan kurtulmak için azama gayret gösteriyoruz. Uçaklarımızın kabin içlerini sürekli dezenfekte ederek misafirlerimizin gönül rahatlığıyla yolculuk edeceği bir ortam sunuyoruz” dedi.

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ASYA AVRUPA DEMEDEN

Koruyucu tedbirler için Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Aycı; Asya, Avrupa ve Afrika demeden bu tehlikenin bize gelmesini önlemek için mümkün olan her türlü tedbire başvurduklarını kaydetti. Avrupa’dan aldıkları duyumlar koronovirüs riskinin bir miktar daha artacağını gösterdiğini anlatan Aycı, virüs etkisiyle oluşacak küçülmenin havacılık sektörünün 11 Eylül’den bu yana alacağı en büyük yara olacağını kaydetti. Aycı, şu bilgileri verdi: “Sektörümüz küresel çapta 10 yıl aradan sonra yeniden küçülecek. Şu ana kadar dünya genelinde yüzde 20’lik bir kapasite kesintisi oldu. Küresel riskte büyük bir belirsizlik var. THY’de ise bu kesintiler yüzde 8’ler civarında.”

Turkish Cargo dünyanın yükünü taşıyor

Fotoğraf: Arşiv

Turkish Cargo, geçen yıl büyük bir başarı hikayesi yazdı. Dünyanın 126 ülkesine yük taşıyan Turkish Cargo, dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya geçen yıl da devam etti. Küresel kargo pazarı geçen yıl yüzde 12,3 küçülmesine rağmen Turkish Cargo bir önceki yıla göre %9,2 artışla 1,5 milyar tona ulaştı. Küresel hava kargo pazarındaki payını yüzde 4,1’e çıkaran şirket, THY gibi dünyanın en çok noktasına uçan hava kargo şirketi unvanına sahip.

ÇARE BULUNMAZSA KÜRESEL KRİZ OLUR

Koronavirüs sıkıntısını atlatma umutlarımız yılın üçüncü veya son çeyreğine kalabileceğine dikkat çeken THY Genel Müdürü İlker Aycı, “Dilerim ülkemizde hiçbir vaka görülmeden bu virüse çare bulunur. Ancak global pasta bu yıl küçülecek. Seyahat iştahı Nisan ortasında yavaş yavaş normalleşirse düzelme başlar. Tahminler tutmazsa o zaman iş havacılıkla kalmız; küresel bir ekonomik krize dönüşür” dedi.

65 bin kişilik ekiple 321 noktada hizmet

İştirakleri ile birlikte yaklaşık 65 bin kişiye istihdam sağlayan Türk Hava Yolları; 126 ülkede, 52’si yurt içi, 269’u yurt dışı olmak üzere toplam 321 noktaya uçuyor. Yeni nesil uçak siparişleriyle 2024 yılında 488 uçaklık bir büyüklüğe ulaşmayı planlayan THY filosu 230’u dar gövde, 97’si geniş gövde ve 23’ü kargo uçağı olmak üzere toplam 350 uçaktan oluşuyor.

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Riske göre senaryo

Koronavirüs riskinin ulaştığı yeni boyutlara göre pozisyon aldıklarını anlatan Aycı, 2020’nin zorlu bir yıl olacağını ve Nisan-Mayıs gibi kayıpların azalmasını beklediklerini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü’nın son açıklamasına göre 32 ülkenin risk grubunda bulunuyor. THY’nin Çin, Güney Kore, İran, Nahçivan, İtalya gibi pazarlara olan uçuşlarını durdurduğuna dikkat çeken Aycı, “Senaryomuzu risklere göre sürekli güncelliyoruz. Şu anda beş ayrı baz senaryomuz var” dedi.