Ekonomi 1,2 milyar liralık yatırım satışa çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1,2 milyar liralık yatırım satışa çıktı

Grup şirketlerinden Kalyon Gayrimenkul Yatırım tarafından Üsküdar'da 1,2 milyar liralık değerle hayata geçirilen markalı karma projede konutlar satışa çıktı. Ev fiyatları 1,2 milyon TL’den başlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kalyon Holding'in Üsküdar'daki yeni projesi
Kalyon Holding'in Üsküdar'daki yeni projesi

Kalyon Holding, gayrimenkul sektöründeki ilk markalı yatırımını Üsküdar'da hayata geçirdi. İnşaatına başlanan proje 4 farklı konut blokunda 169 konut ve 30 bin metrekare kiralanabilir alanda 138 mağazadan oluşuyor. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, toplam yatırım değerinin 1,2 milyar lira olduğunu söyledi. Kalyoncu, “Gayrimenkul geliştiriciliği alanında da fark oluşturmayı amaçlıyoruz. Marka özünü 3T olarak adlandırdığımız teknoloji, tabiat ve tasarım yaklaşımı oluşturuyor” dedi.

Mehmet Kalyoncu

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Projeyle ilgili detayları paylaşan Kalyon Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk ise, lansman dönemine özel daire fiyatlarının 1,.2 milyon TL'den başladığını aktardı. Konut bedelinin yüzde 25’ini peşinat olarak ödeyenler kalan taksitleri oturmaya başladıktan sonra ödeyebilecek. Peşinat için kamu bankalarından 0,99 faizle kredi de kullanılabilecek.

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