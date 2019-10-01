Ekonomi Kredi talebi yüzde 300 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi talebi yüzde 300 arttı

Kredi faizlerinde yaşanan indirimlerin ardından tüketiciler konut kredisine yöneldi. 2018 Ağustos'tan bu yana yüksek faiz oranları nedeniyle düşük seyreden konut kredisi talepleri üç kat arttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirim kararıyla bankaların kredi faizlerinde indirim kararı alması, konut almak için kredi indirimi bekleyenleri harekete geçirdi. Hesapkurdu.com konut kredisi verilerine göre, faiz indirimlerinin açıklanmasıyla birlikte online kredi başvuruları yüzde 300 artarken, her gün 200 bin kişi bankaların kredi faiz oranlarını internet üzerinden karşılaştırıyor. Kullanıcıların konut kredisinde en çok talep ettiği tutar 125 bin TL, ortalama vade süresiyse 8,5 yıl. Konut kredisi başvurusu yapanların yüzde 71'i evliyken, başvuruların yüzde 80'i erkekler tarafından yapılıyor. En çok konut kredisi başvurusu toplam başvuruların yüzde 22'sinin yapıldığı İstanbul'dan geliyor.

Piyasa ortalaması yüzde 1,41

Konut kredilerinin faiz oranlarında bankalar arası büyük farklar olduğunu belirten Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, ortalama oranın yüzde 1,41 seviyelerinde olduğunu söyledi. Konut kredilerindeki en önemli ayrıntının ise ek masraflar olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Bankalar konut kredisine ek olarak sunulan hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi masrafların yanı sıra BES, kredi kartı gibi özel ürünleri de kullanıcıya sunma konusunda ısrarcı olabiliyor. Özellikle hayat sigortası tutarı kişiye göre değiştiği için konut kredisi karşılaştırırken önemli bir masraf kalemi olabiliyor. Konut kredisi kullanacak kişilerin tüm masrafları hesaplayıp toplam maliyet üzerinden karşılaştırma yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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