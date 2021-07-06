Ekonomi 15 bin yatırımcı Türk vatandaşlığı için başvurdu 4,5 milyar dolar gelir elde edildi
EMLAK

15 bin yatırımcı Türk vatandaşlığı için başvurdu: 4,5 milyar dolar gelir elde edildi

Türkiye'ye vatandaşlık hakkı için başvuran yatırımcı sayısı 1 Temmuz itibarıyla iki yıl gibi bir sürede 15 bin 176'ya ulaştı. Gayrimenkul ve konut ağırlıklı olmak üzere fonlardan veya bankaya bir miktar para yatırarak elde edilmiş olan bu başvurulardan elde edilen gelir ise 4,5 milyar doları buldu.

Haber Merkezi AA
15 bin yatırımcı Türk vatandaşlığı için başvurdu
Foto/arşiv

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) 1. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, yabancılara konut satışlarında desteklerin artırılması gerektiğini belirterek, "Şu an itibarıyla yabancıların gayrimenkul için ödediği rakam ortalama 151 bin dolar. Bunun yükselmesindeki etkenlerden birisi vatandaşlık hakkı." ifadesini kullandı.

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Türkiye'ye vatandaşlık hakkı için başvuran yatırımcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla 15 bin 176'ya ulaştığını dile getiren Nebati, şu açıklamalarda bulundu:

4,5 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ

"Gayrimenkul ve konut ağırlıklı olmak üzere fonlardan veya bankaya bir miktar para yatırarak elde edilmiş olan bu başvurulardan 4,5 milyar dolar gelir elde edildi. 2 yıl gibi bir sürede ve bu katlanarak gidecek. Bir tarafta sizler konutun satışında gerekli adımlarınızı atarken öbür taraftan bizler de aldığımız tedbirlerle inşaat sektörüyle de daha önemli bir birliktelik sağlamış olacağız."

  • Nebati, ülkenin lehine hangi adım atılırsa atılsın yardımcı olacaklarını, her türlü engeli kaldırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

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