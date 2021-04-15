Üç ayda yabancıya 10 bine yakın konut satıldı

Yabancıya konut satışının iki aylık düşüşten sonra martta tekrar tırmanışa geçtiğini belirten sektör temsilcileri, yaz dönemi ve uçuşların açılmasıyla birlikte rekorların yakalanacağı görüşünde.

Yabancıya konut satışları martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artarak 4 bin 248 oldu. İlk çeyrekteki toplam satış adedi ise 10 bin bandına yaklaşarak 9 bin 887 adede ulaştı.

Ocak-mart döneminde en çok konut satışı yapılan iller arasında 5 bin 24 adetle İstanbul başı çekerken, onu 1.884 adetle Antalya, 642 ile Ankara, 453 ile Mersin, 263 ile Yalova, 205 ile Bursa, 190 ile Samsun, 177 ile İzmir, 160 ile Muğla, 142 ile Sakarya takip etti.

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İranlılar bu süreçte 1.599 adet konut alımıyla zirvede yer alırken, onları 1.461 ile Iraklılar, 938 ile Ruslar, 700 ile Afganistan vatandaşları, 354 ile Kazakistan uyruklular, 303 ile Almanlar, 287 ile Yemenliler, 262 ile Filistinliler, 251 ile Azerbaycan Türkleri, 235 ile Çinliler izledi.

EKONOMİ Konut satışları 6 ay sonra tekrar yükselişe geçti