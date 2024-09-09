Arsa sahibi olmak isteyenler dikkat: 53 ilde satışa sunulacak! Bakanlıktan kaçırılmayacak fırsat

Bakanlık, yatırım yapmak isteyenler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı da sunuyor. Ayrıca sanayi yatırımı, konut yapımı veya çiftçilik için kullanılabilecek arsalar da farklı metre karelerde ve uygun fiyatlarla satışa sunulacak.