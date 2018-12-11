1.5 milyon ton kapasiteli hattı devreye aldı

Yeni hattın çalışmaya başlaması nedeniyle şirketin Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında düzenlenen törene, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Hakkı Yıldız ve Hasan Yıldız ile Yıldız Demir Çelik çalışanları katıldı.

İlk faz tamamlandı

Törende bir konuşma yapan Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Yıldızlar Yatırım Holding olarak son yıllarda ülkemizde yapılmış en büyük yatırımlardan birine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Mart ayında ilk üretim hattını devreye alan Yıldız Demir Çelik’te son hattımızı da bitirerek ilk faz yatırımımızı tamamlamış olduk. Bu yatırımla birlikte Türkiye’de beyaz eşya ve otomotiv sanayinin ihtiyaç duyduğu ve ithal etmek zorunda kaldıkları kaliteli yassı sac ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

Çok sayıda sektörün ihtiyacını karşılayacak

Yıllık 400 bin ton kapasiteli sürekli galvanizleme hattı, inşaattan otomotive kadar birçok farklı sektörün ihtiyacını karşılayacak bir ürün porftöyüne sahip. Bununla birlikte 300 bin ton temizleme, 300 bin ton tavlama, 450 bin ton temper ve 150 bin ton yıllık boyama hattı kapasitesine sahip olan firma, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün ihtiyacı olan ürünleri üretecek.

Fabrika bünyesindeki çelik servis merkezinde ise müşterilerin talepleri doğrultusunda dilme, boy kesme ve trapez işlemleri yapılıyor.

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