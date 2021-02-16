Dolar hızla geriliyor: İşte son rakamlar

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta yatırımcı toplantılarında "erken bir faiz indirimi yapılmayacağı"na ilişkin söylemleri lirayı destekledi. Dolar, Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inerek 6.95 liraya, euro da 8.43 lira ile 8.50 liranın altına geriledi.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (16 ŞUBAT 2021 DÖVİZ KURLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9470 liradan, avro 8,4350 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9450 liradan alınan dolar, 6,9470 liradan satılıyor. 8,4330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,4350 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4360 lira olmuştu.