16 Şubat altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların onay süreçlerinden geçmesi ve dağıtımına başlaması ile altın fiyatlarındaki düşüş de sürüyor. Yatırımcılar aşı gelişmeleri sonrası 16 Şubat altın fiyatlarını araştırırken, gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 16 Şubat altın fiyatları...

Haber Merkezi 16 Şubat 2021, 09:08 Son Güncelleme: 16 Şubat 2021, 09:15 Yeni Şafak