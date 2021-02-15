Ekonomi Altın fiyatları dip yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

15 Şubat altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın fiyatları dip yaptı

Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı son haftalarda inişli bir grafik içerisinde bulunuyor. Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların son işlem gününde de yakından izleniyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları merak ediliyor.
Altın fiyatları merak ediliyor.

Ekonomi gündemini yakından takip edenler, yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından merak edilen altın fiyatları, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününde de merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz yılın son döneminde rekor kıran ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Şubat altın fiyatları...

Son günlerde düşüş trendinde olan altının gramında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 412,07

SATIŞ: 412,14

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 673,00

SATIŞ: 694,00

Altın fiyatları çakıldı
EKONOMİ
Altın fiyatları çakıldı

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.346,00

SATIŞ: 1.381,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2.739,00

SATIŞ: 2.781,00

Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde
FOTOĞRAF 8
Title
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı.
Title
Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 418,2 lirayı gördü ve saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 418,7 lirada dengelendi.
Title
Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını da 2.808 liradan satılıyor.
Title
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.823 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Title
Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi.
Title
Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.
Title
Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
Title
Çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını 2.808 liradan satılıyor
Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde
Altının gram fiyatı, 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
FOTOĞRAF 8
Title
Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, “2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti...
Title
Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar...
Title
3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu” dedi.
Title
Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır...
Title
Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir...
Title
Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”
Title
Title
Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, “2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir” dedi.


Abone Ol Google News
Koronavirüsgeçiren 36 maske

Koronavirüs
geçiren 36 maske

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.
Düşünülenden daha büyük

Düşünülenden daha büyük

​Çin'e giden DSÖ uzmanından dikkat çeken açıklama.
İstanbulkar altında

İstanbul
kar altında

​Meteoroloji uyardı: Kar kaç gün sürecek?
Aile içi<br>tartışmada katliam

Aile içi
tartışmada katliam

​Babasının elinden tüfeği alıp dehşet saçtı.
Ağaçlar devrildi<br>araçlar hasar gördü

Ağaçlar devrildi
araçlar hasar gördü

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kan donduran<br>sözlere tutuklama

Kan donduran
sözlere tutuklama

​'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit etti.

Dinar'da<br>korkutan deprem

Dinar'da
korkutan deprem

İlk belirlemelere göre herhangi bir zarar yok.
Muhaliflerle<br>parti kuracak

Muhaliflerle
parti kuracak

İYİ Parti'li ​Ümit Özdağ, yeni parti kurma hazırlığına başladı.
BİP fırsatı kaçırıyor

BİP fırsatı kaçırıyor

​Areda Survey'in yaptığı araştırmaya göre WhatsApp krizi sürecini iyi yönetemedi.
Kandil yerle bir edilsin

Kandil yerle bir edilsin

​PKK'nın sözde elebaşlarına “güvende değilsiniz” mesajı net olarak verildi.
Dikkatler Selçuklu-1’de

Dikkatler Selçuklu-1’de

​Bakan Dönmez çalışmalardaki son durumu Yeni Şafak'a anlattı.
Kudüs alarm veriyor

Kudüs alarm veriyor

​İşgalci güçlerin müdahalesi şehri tehdit ediyor.
Daha yeni başlıyoruz

Daha yeni başlıyoruz

​Trump, Senato'daki azil yargılamasının 5. gününde aklandı.
HDP PKK'nın kuklasıdır

HDP PKK'nın kuklasıdır

İletişim Başkanı Altun, kirli ilişkiyi gözler önüne serdi.
TIR şoförlerinin imdadına yetiştiler

TIR şoförlerinin imdadına yetiştiler

​Kar ve fırtınanın ortasında AFAD'dan yardım eli.
Aralarından<br>su sızmıyor

Aralarından
su sızmıyor

​BAE İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.