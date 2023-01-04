2022 yılı enflasyonu yüzde 64: Beklentilerin üzerinde gerileme yaşandı

Yıllık enflasyonda beklentilerin üzerinde gerileme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 64,27, Yİ-ÜFE’de yüzde 97,72 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık TÜFE kasım ayına göre 20 puan, Yİ-ÜFE ise 40 puan geriledi. Gerilemede enerji fiyatlarında yaşanan düşüş ve kur baskısının azalması etkili oldu. Aralık ayında gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,78 azalış görüldü. Ayrıca geçen ay enerjide yüzde 10,63 azalış gerçekleşti. TÜFE ayrıca Orta Vadeli Program hedefi olan yüzde 65’in altında kaldı. Açıklanan rakamlar sonrası yıllık enflasyon son 9 ayın, aylık enflasyon ise son 16 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

REKLAM

AYLIKTA SAĞLIK, YILLIKTA KONUT

Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta bir önceki aya göre azalanlar yüzde 4,14 ile ulaştırma, yüzde 1,34 ile giyim ve ayakkabı olurken, en az artış gösteren ise yüzde 0,07 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Aralıkta artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 5,91 ile sağlık, yüzde 4,56 ev eşyası, yüzde 2,84 ile konut olarak belirlendi. TÜFE'de yıllık bazda en az artış yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 32,58 haberleşme, yüzde 37,27 ile eğitim olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda artış en fazla yüzde 79,83 ile konut, yüzde 77,87 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 73,02 ile ev eşyasında oldu. Yıllıkta ulaştırmadaki artış yüzde 54,45, eğitimdeki artış da yüzde 37,27 olarak gerçekleşti.

REKLAM

KONUT SİGORTASI İLK SIRADA

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2022'de en fazla fiyat artışı olan ürünler de belli oldu. Buna göre, geçen ay konut sigortasındaki artışı yüzde 18,26 ile ilaçlar, yüzde 14,26 ile sağlık sigortası, yüzde 10,42 ile sudaki artış izledi. Aralık 2022'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,25 ile kuzu eti, yüzde 7,99 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,5 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında gerçekleşti.

OVP hedefinin altında kaldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım 2022'den itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girildiğini ve geçen yılın Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında bir noktada kapatıldığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktıklarına işaret etti. Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedecekler. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz."

REKLAM