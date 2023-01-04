Memur ve emekliye yüzde 25 zam: 500 bin sözleşmeliye kadro

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Memur-Sen tarafından düzenlenen “Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı”nda memur ve emeklilere yapılan zammı açıkladı.

2022 yılına ait ihracat ve dış ticaret rakamlarını dün milletle paylaştıklarını bildiren Erdoğan, “Toplam 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat meblağına ulaşmanın gururunu yaşadık. Görevi devraldığımızda yılda sadece 36 milyar dolarlık ihracat yapabilen bir Türkiye'den, hamdolsun dünyanın her ülkesine ürün satan, bölgesinin üretim üssü olarak görülen bir ülke konumuna geldik. İnşallah 2023 senesini, diğer alanlarla birlikte ihracatta da hedef ve ölçek büyüttüğümüz bir sıçrama tahtası yapmak istiyoruz” diye konuştu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Enflasyonda uzun zamandır sözünü ettikleri büyük gerilemenin ilk önemli işaretiyle güne başlandığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18 ve bir önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 64,27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu, orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık. Üretici fiyatları enflasyonunun aralıkta eksi olarak gerçekleşmesi, bu alanda da hızlı bir toparlanmanın yaşandığına işaret ediyor. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.”

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HAYIRLI OLSUN

Geçen yıl, enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, açıklanan 2022 enflasyon oranına göre, kamu görevlileri ve emeklilerinin ocak ayından itibaren geçerli, yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranının yüzde 16,48 olarak uygulanacağını, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oranın yüzde 15,4 olarak ortaya çıktığını bildirdi. Erdoğan, “Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilere, milletimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Belediyeden atılanlar görevlerine dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sendikacılığın “salt ücret pazarlığı yapmak” olmadığının altını çizerek, “Sendikalarımızın ilk ve asli görevi, ister kamu ister özel sektör olsun, emeği, emekçinin hakkını, alın terini ve hukukunu savunmaktır. Kuruluş ve işleyiş tarzı itibarıyla birer sivil toplum örgütü olan sendikalar aynı zamanda demokrasinin vazgeçilmez aktörlerinden biridir” dedi. “Bu ülkede ‘sendikacılık’ adı altında farklı toplum kesimlerimiz arasında kavganın, gerilimin, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük” ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye’de marjinal yapıların sözcülüğünü yapan, teröristlere aleni destek veren, bölücü örgütün eylemlerini meşrulaştırmak adına “kırk dereden su getiren” sendikaların da görüldüğünü söyledi.

Çalışanların en güçlü dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin son 20 yılı ücretli çalışanların enflasyon karşısında en güçlü olduğu, asla ezilmediği yıllar olarak şimdiden tarihe geçmiştir” diyerek şöyle devam etti: “Bundan sonra da kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bugün birileri polisinden savcısına, öğretmeninden hakimine, kaymakamından valisine kadar bütün kamu görevlilerimizi tehdit ederken biz, sizler için çalışmaya devam ediyoruz.”

YASAL DÜZENLEME OLACAK

Erdoğan, “Günümüz Türkiye’sinde artık bu sendikacılık anlayışının hiçbir hükmü, etkinliği ve itibarı kalmamıştır. Ülkemiz, son 20 yılda ayağına vurulan diğer prangalarla birlikte, ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur. Hatta hatırlayın, seçimler öncesinde ne deniyordu? ‘Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz’ deniyordu. Öyle mi ve büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi, memurlarımızı gördük mü, gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler” açıklamasında bulundu.

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500 bin sözleşmeliye kadro

Farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadro beklentilerine cevap verdiklerini belirten Erdoğan, bu personellere verilen hakları şöyle sıraladı: “Artık bu personellerimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak. Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.”

6 benzemezin kavgalarından kurtulacağız

Muhalefetin çapsızlığı karşısında rehavete ve umutsuzluğa kapılmadan, ülkenin ve milletin aydınlık yarınları uğrunda gece gündüz demeden koşturduklarını ve ter döktüklerini anlatan Erdoğan, 20 yıldır ilmek ilmek dokuyarak altyapısını hazırladıkları güçlü ve büyük Türkiye’yi 85 milyon olarak hep beraber inşa etmekte kararlı olduklarını vurguladı. Erdoğan, “2023 seçimleri, Türk siyaset sahnesinin ‘altılı masa’ denilen 6 benzemezin artık kabak tadı veren kavgalarından, entrikalarından, Bizans oyunlarından tamamen kurtuluşumuzun da miladı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bugün Putin ve Zelenski ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan iki ülke Rusya ve Ukrayna arasındaki barış diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın (bugün) Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek” dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı: Cumhurun yüzyılı olacak