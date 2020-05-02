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Ekonomi 235 milyon turiste mektup gönderiliyor
İŞ DÜNYASI

23.5 milyon turiste mektup gönderiliyor

Antalya’da geçen yıl tatil yapan 23.5 milyon turisti koronavirüs salgını sonrası davet etmek için harekete geçildi. 7.5 milyon yerli ve 16 milyon yabancı turist için hazırlanan ‘Sun and more’ (Güneş ve daha fazlası) başlıklı mektup, gönderilmeye başlandı.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda alınan karar kapsamında, geçen yıl kente tatile gelen turistlere yönelik çalışma yapıldı.

23.5 MİLYON MEKTUP!

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bittikten sonra turistleri kente davet etmek için Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nce Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce 23.5 milyon mektup hazırlandı.

OTEL VE TUR OPERATÖRLERİNE GÖNDERİLDİ

Özenle yazılan ve 2020’nin ‘Patara Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla antik kentin fotoğrafının da yer aldığı mektuplar, tatilcilere ulaştırılması için Antalya genelindeki tüm otel ve tur operatörlerine gönderildi.

Otel ve tur şirketi yetkilileri de dijital ortamda e-posta aracılığıyla mektupları göndermeye başladı.

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