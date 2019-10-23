Ekonomi 24 Boeing için taksimetre çalışıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

24 Boeing için taksimetre çalışıyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yazılım hatası nedeniyle aylardır yerde beklettikleri 24 Boeing 737 Max 8 tipi uçakların zararı için taksimetrenin çalıştığını söyledi. Aycı, “Bu beni çok rahatsız ediyor. Sözleşmeden doğan haklarımızı kullanmak için müzakerelerde bulunuyoruz” dedi.

İbrahim Acar Yeni Şafak
İlker Aycı
İlker Aycı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul’da dün düzenlenen basınla sohbet toplantısında, önemli açıklamalarda bulundu. Yazılım hatası nedeniyle aylardır yerde beklettikleri 24 adet Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı sıkıntısının aşılmasını merakla beklediklerini belirten Aycı, bu sorundan kaynaklanan sıkıntıları aşmak için neler yaptıklarını anlattı.

THY'ye ait Boing tipi uçak

ÜRETİCİ FİRMAYLA MÜZAKERE SÜRÜYOR

Şu anda havada olması gereken 24 uçağı kullanmamasından kaynaklanın sıkıntının büyüklüğüne dikkat çeken Aycı, “24 uçağın yerde olması beni çok rahatsız ediyor” dedi. Sorunun çözülmesi için üretici firmayla görüşmelerinin sürdüğünü ifade eden Aycı, bu yılki meseleyi bu yıl halletmeye çalıştıklarını kaydetti. Sözleşmeden doğan haklarını kullanmak için müzakerelerde bulunduklarını anlatan Aycı, güçlü ve köklü bir firma olan Boeing’in bu sorunu çözeceğine inandığını dile getirdi.

Yaşadıkları sürecin çok kritik bir durum olduğuna vurgu yapan Aycı, “Yerdeki onlarca uçağı uçuramadığımız için ciddi kayıplarımız var. Bu uçakların bakım maliyetleri var. Kayıplarımız için taksimetre çalışıyor. Temennimiz Boeing’in sorunu bir an evvel çözmesi. Belirsizlik bu sürecin en kritik noktasını oluşturuyor. Üretici firmanın da bunu öngörmemesi büyük sıkıntı. Bu durum Moralimizi bozuyor” dedi.

SORUNUN AĞIRLIĞINI ÇOK HİSSEDİYORUZ

Boeing 737 Max sıkıntısı başladığından beri krizin yükünü ve ağırlığını hissettiklerini anlatan Aycı, 2019’a ilişkin hedeflerini aşağı yönlü revize etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti. Taşınan yolcu hedefini 80 milyondan 76 milyona, kapasite artışını yüzde 7,5-8’den 4’e çektiklerini belirten Aycı, benzer şekilde yıllık gelir hedefini de 14,1 milyar dolardan 13,6 milyar dolara düşürdüklerinin bilgisini verdi.

SEKTÖRÜN KAYBI BÜYÜK

Max sıkıntısından dolayı sektördeki birçok oyuncunun benzer kayıplar yaşadığını belirten THY Genel Müdürü Aycı, sektörü domine eden üretici sayısının iki ile sınırlı olmasının işi daha da çıkmaz hale getirdiğine dikkat çekti. Boeing yönetiminin krizi aşmak için iyi niyetli ve yapıcı davrandığını da belirten Aycı, “Beklentim bu kadar köklü bir şirketin bu işleri başarıyla yürütmesidir” diye konuştu.

B PLANINI DEVREYE ALDIK

2020’nin planlarını yaptıklarını da belirten THY İcra Kurulu Başkanı Aycı, “Boeing 737 Max krizi başladığında biz hem B hem de C planlarımızı yaptık. Şu anda B planımız çerçevesinde kiralama yoluna giderek açığımızı kapatmaya çalışıyoruz. Kiralık uçaklarla filomuzu güçlendirdik. Yolumuza bir şekilde devam edeceğiz. C planımız da var ancak şu anda C palanı safhasında değiliz” şeklinde konuştu.

50 UÇAKLIK BELİRSİZLİK ZOR BİR DURUM

Türkiye’nin 2013’te verdiği siparişler çerçevesinde gelecek yıl Boeing’den 25 uçak daha alması gerektiğini belirten İlker Aycı, hem yerde olanlar hem de gelecek yıl almamız gerekenlerle birlikte toplamda 49-50 uçağın gelecek yıl filoda olup olmayacağını bilmeden planlama yapmanın çok zor bir iş olduğunu vurguladı.

ÇOK ZORLU BİR YILI GERİDE BIRAKIYORUZ

İlker Aycı, şunları kaydetti: “Eldeki imkanları en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Taşınma yılında bilançoyu karla kapatmaya çalışıyoruz. Duran varlıklarımızı değerlendirmeye çalışacağız. Max krizi, taşınma, iç hatlarda baş gösteren daralma ve seçimi yaşadığımız, operasyonel anlamda çok zor bir yılı geride bırakıyoruz. Üçüncü çeyrek sonuçlarımızı haftaya açıklayacağız. Karlı bölgeye geldik diyebiliyoruz artık. 200 milyon dolarlık bir iyileştirme planlıyoruz. Yılsonunda kar açıklayacağız ancak bunun içimize sinen bir kar olması için çalışıyoruz.”

20-25 uçağı iç hatlardan aldılar

  • Boeing uçağı
  • Max sıkıntısından dolayı kıstıkları seferlerin yüzde 60’nın dış hatlarda, yüzde 40’ının ise iç hatlarda olduğunu belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker, iç hatlarda yazın yaşanan sıkışıklıkta diğer firmaların 20-25 kadar uçağı iç hatlardan alıp dış hatlara kaydırmanın etkili olduğuna dikkat çekti. Tatil sezonunda yaşanan fiyat artışının asıl nedeninin bu olduğunu belirten Aycı, Boeing 737 Max gibi bir sıkıntıları olmamasına rağmen diğer yerli hava yolu şirketlerinin daha fazla gelir elde etmek için iç uçuşlarını kıstığını ve yurt dışı uçuşlarını arttırdığını belirtti.
  • Aycı, eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Bizim uçuş kesme sebebimiz belli. Max krizi yaşamayan firmalar neden iç hat uçuşlarını kestiler veya azalttılar. Ortada haksız ve etik olmayan bir durum var. Regülatör kurumlar bu konuya bakmalı. İç hatlarını yüzde 30-35 arasında daraltmaya gittiler. THY’yi suçlamak kolay fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. 20-25 uçağı bir anda iç hatlardan kestiler. Bizim resim olarak bir şikayetimiz yok ama bu işin de bir yolu yordamı var. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için geniş gövde uçaklarımızı dar gövdeli hatlara göndermek zorunda kaldık."

THY'nin rüya uçağının ismi belli oldu
EKONOMİ
THY'nin rüya uçağının ismi belli oldu
Soçi Anlaşması

Soçi Anlaşması

​Soçi'de yapılan toplantıdan tarihi bir anlaşma çıktı.
160 yer temizlendi

160 yer temizlendi

Saklanmayı sürdüren PKK'lılar görüldükleri yerde imha edilecek.
Tuzaktüneller kapatılıyor

Tuzak
tüneller kapatılıyor

​Teröristler kaçmadan önce tünellerin büyük bölümüne patlayıcı yerleştirdi.
Erdoğan'a<br>suikast iması!

Erdoğan'a
suikast iması!

​CIA destekli düşünce kuruluşunda yayınlanan makalede Erdoğan hedef alındı.
Joker alarmı

Joker alarmı

Ortadoğu'da rejim karşıtı eylemlerin yeni yüzü oldu.
Merkez'in<br>eli çok rahat

Merkez'in
eli çok rahat

​​Merkez Bankası'nın yarın faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
24 Boeing için<br>taksimetre çalışıyor

24 Boeing için
taksimetre çalışıyor

​THY yazılım hatası nedeniyle aylardır o uçakları bekletiyor.

En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.
O hainlere<br>yargı tokadı

O hainlere
yargı tokadı

​Kaldırımcı ve Köse için ağır müebbet cezası talep edildi.

Yeni bir harekata<br>gerek kalmamıştır

Yeni bir harekata
gerek kalmamıştır

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı'na dair açıklama yaptı.
Yunanistan çaresiz!

Yunanistan çaresiz!

İsrail ile masaya oturdular fakat asıl korkuyu 'AKINCI' ile yaşıyorlar.
YPG'yi savunmak<br>üzere görevlendirilmedik

YPG'yi savunmak
üzere görevlendirilmedik

​ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.
Aslan Avrupa'da kayıp

Aslan Avrupa'da kayıp

​Galatasaray, gruptaki 3. maçında da gol atamadı.
Rusya dönüşü flaş açıklama

Rusya dönüşü flaş açıklama

​Erdoğan, ABD ile mutabakatta sözlerin tutulmadığını ve gereken adımların atılacağını açıkladı.
'Irak sınırına' kadar!

'Irak sınırına' kadar!

​'Kamışlı hariç' ifadesi dikkat çekmişti, diplomatik kaynaklar açıklık getirdi.
HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonu: 3 başkan gözaltına alındı
Gündem

HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonu: 3 başkan gözaltına alındı

Terör soruşturması kapsamında, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz gözaltına alındı.
Mardin ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu: Biri gri listede 10 terörist etkisizleştirildi
Gündem

Mardin ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu: Biri gri listede 10 terörist etkisizleştirildi

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaralanan 1 asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Suriye açıklaması: 35 saatimiz kaldı
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Suriye açıklaması: 35 saatimiz kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti. ABD ile uzun müzakerelerin sonunda 13 maddelik bir mutabakata vardık. ABD bizim meşru endişelerimizi tanıdı. Güvenli bölge Türk ordusu tarafından kontrol edilecek. Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.