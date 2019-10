24 Boeing için taksimetre çalışıyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul’da dün düzenlenen basınla sohbet toplantısında, önemli açıklamalarda bulundu. Yazılım hatası nedeniyle aylardır yerde beklettikleri 24 adet Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı sıkıntısının aşılmasını merakla beklediklerini belirten Aycı, bu sorundan kaynaklanan sıkıntıları aşmak için neler yaptıklarını anlattı.

THY'ye ait Boing tipi uçak

ÜRETİCİ FİRMAYLA MÜZAKERE SÜRÜYOR

Şu anda havada olması gereken 24 uçağı kullanmamasından kaynaklanın sıkıntının büyüklüğüne dikkat çeken Aycı, “24 uçağın yerde olması beni çok rahatsız ediyor” dedi. Sorunun çözülmesi için üretici firmayla görüşmelerinin sürdüğünü ifade eden Aycı, bu yılki meseleyi bu yıl halletmeye çalıştıklarını kaydetti. Sözleşmeden doğan haklarını kullanmak için müzakerelerde bulunduklarını anlatan Aycı, güçlü ve köklü bir firma olan Boeing’in bu sorunu çözeceğine inandığını dile getirdi.

Yaşadıkları sürecin çok kritik bir durum olduğuna vurgu yapan Aycı, “Yerdeki onlarca uçağı uçuramadığımız için ciddi kayıplarımız var. Bu uçakların bakım maliyetleri var. Kayıplarımız için taksimetre çalışıyor. Temennimiz Boeing’in sorunu bir an evvel çözmesi. Belirsizlik bu sürecin en kritik noktasını oluşturuyor. Üretici firmanın da bunu öngörmemesi büyük sıkıntı. Bu durum Moralimizi bozuyor” dedi.

SORUNUN AĞIRLIĞINI ÇOK HİSSEDİYORUZ

Boeing 737 Max sıkıntısı başladığından beri krizin yükünü ve ağırlığını hissettiklerini anlatan Aycı, 2019’a ilişkin hedeflerini aşağı yönlü revize etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti. Taşınan yolcu hedefini 80 milyondan 76 milyona, kapasite artışını yüzde 7,5-8’den 4’e çektiklerini belirten Aycı, benzer şekilde yıllık gelir hedefini de 14,1 milyar dolardan 13,6 milyar dolara düşürdüklerinin bilgisini verdi.

SEKTÖRÜN KAYBI BÜYÜK

Max sıkıntısından dolayı sektördeki birçok oyuncunun benzer kayıplar yaşadığını belirten THY Genel Müdürü Aycı, sektörü domine eden üretici sayısının iki ile sınırlı olmasının işi daha da çıkmaz hale getirdiğine dikkat çekti. Boeing yönetiminin krizi aşmak için iyi niyetli ve yapıcı davrandığını da belirten Aycı, “Beklentim bu kadar köklü bir şirketin bu işleri başarıyla yürütmesidir” diye konuştu.

B PLANINI DEVREYE ALDIK

2020’nin planlarını yaptıklarını da belirten THY İcra Kurulu Başkanı Aycı, “Boeing 737 Max krizi başladığında biz hem B hem de C planlarımızı yaptık. Şu anda B planımız çerçevesinde kiralama yoluna giderek açığımızı kapatmaya çalışıyoruz. Kiralık uçaklarla filomuzu güçlendirdik. Yolumuza bir şekilde devam edeceğiz. C planımız da var ancak şu anda C palanı safhasında değiliz” şeklinde konuştu.

50 UÇAKLIK BELİRSİZLİK ZOR BİR DURUM

Türkiye’nin 2013’te verdiği siparişler çerçevesinde gelecek yıl Boeing’den 25 uçak daha alması gerektiğini belirten İlker Aycı, hem yerde olanlar hem de gelecek yıl almamız gerekenlerle birlikte toplamda 49-50 uçağın gelecek yıl filoda olup olmayacağını bilmeden planlama yapmanın çok zor bir iş olduğunu vurguladı.

ÇOK ZORLU BİR YILI GERİDE BIRAKIYORUZ

İlker Aycı, şunları kaydetti: “Eldeki imkanları en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Taşınma yılında bilançoyu karla kapatmaya çalışıyoruz. Duran varlıklarımızı değerlendirmeye çalışacağız. Max krizi, taşınma, iç hatlarda baş gösteren daralma ve seçimi yaşadığımız, operasyonel anlamda çok zor bir yılı geride bırakıyoruz. Üçüncü çeyrek sonuçlarımızı haftaya açıklayacağız. Karlı bölgeye geldik diyebiliyoruz artık. 200 milyon dolarlık bir iyileştirme planlıyoruz. Yılsonunda kar açıklayacağız ancak bunun içimize sinen bir kar olması için çalışıyoruz.”

20-25 uçağı iç hatlardan aldılar

Boeing uçağı

Max sıkıntısından dolayı kıstıkları seferlerin yüzde 60’nın dış hatlarda, yüzde 40’ının ise iç hatlarda olduğunu belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker, iç hatlarda yazın yaşanan sıkışıklıkta diğer firmaların 20-25 kadar uçağı iç hatlardan alıp dış hatlara kaydırmanın etkili olduğuna dikkat çekti. Tatil sezonunda yaşanan fiyat artışının asıl nedeninin bu olduğunu belirten Aycı, Boeing 737 Max gibi bir sıkıntıları olmamasına rağmen diğer yerli hava yolu şirketlerinin daha fazla gelir elde etmek için iç uçuşlarını kıstığını ve yurt dışı uçuşlarını arttırdığını belirtti.

Aycı, eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Bizim uçuş kesme sebebimiz belli. Max krizi yaşamayan firmalar neden iç hat uçuşlarını kestiler veya azalttılar. Ortada haksız ve etik olmayan bir durum var. Regülatör kurumlar bu konuya bakmalı. İç hatlarını yüzde 30-35 arasında daraltmaya gittiler. THY’yi suçlamak kolay fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. 20-25 uçağı bir anda iç hatlardan kestiler. Bizim resim olarak bir şikayetimiz yok ama bu işin de bir yolu yordamı var. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için geniş gövde uçaklarımızı dar gövdeli hatlara göndermek zorunda kaldık."