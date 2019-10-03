Ekonomi 26 meslekte daha belge zorunluluğu Belgeniz yoksa artık bu işleri yapamazsınız
İŞ DÜNYASI

26 meslekte daha belge zorunluluğu: Belgeniz yoksa artık bu işleri yapamazsınız

26 meslekte daha belge zorunluluğu: Belgeniz yoksa artık bu işleri yapamazsınız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğiyle "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 26 mesleğe daha "yeterlilik belgesi" zorunluluğu getirildi. Söz konusu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 776 lira ceza kesilecek.

Haber Merkezi AA
26 mesleğe daha 'yeterlilik belgesi' zorunluluğu getirildi.
26 mesleğe daha 'yeterlilik belgesi' zorunluluğu getirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Geçen yıl ve bir önceki yıldan itibaren bitim işlemleri operatörü, elektrik pano montajcısı, inşaat işçisi, NC/CNC tezgah işçisi, orman üretim işçisi, plastik enjeksiyon üretim elemanı ve tornacının da aralarında olduğu 36 meslekle ilgili belge zorunluluğu getiren Bakanlık, yeni 26 meslekle birlikte belge zorunluluğu bulunan meslek sayısını 143'e yükseltti.

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  • Tebliğ ile aralarında deri işlenti operatörü, haddeci, liman forklift operatörü, otomotiv kontrol, test ve ayar işçisi, taşlama tezgah işçisi ve yüksek gerilim kablo aksesuarları montajcısının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 776 lira ceza kesilecek.

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Mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirilen meslekler şunlar:

"Ağır vasıta tecrübe sürücüsü (seviye 3), armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı (seviye 3), armürlü dokuma kumaş desinatörü (seviye 3), ayakçı (deri/kürk hazır giyim) (seviye 3), deri işlenti operatörü (seviye 4), haddeci (seviye 3), haddeci (seviye 4), iplik operatörü (seviye 3), işaretçi (seviye 3), jakarlı dokuma kumaş desen hazırlama elemanı (seviye 4), jakarlı dokuma kumaş desinatörü (seviye 4), kartonpiyer uygulayıcısı (seviye 3) kesimci (deri/kürk hazır giyim) (seviye 4), kesimci (saraciye) (seviye 4), liman forklift operatörü (seviye 3), liman saha istif makineleri operatörü (CRS VE ECS) (seviye 4), model makineci (deri/kürk hazır giyim) (seviye 3), otomasyon sistemleri programcısı (seviye 3), otomotiv kontrol, test ve ayar işçisi (seviye 4), tarihi eser koruma ve restorasyon elemanı (seviye 5), tarihi eser koruma ve restorasyon elemanı (seviye 3), taşlama tezgah işçisi (seviye 3), taşlama tezgah işçisi (seviye 4), yüksek gerilim kablo aksesuarları montajcısı (seviye 3), yüksek gerilim teçhizatı test elemanı (seviye 4), yüksek gerilim teçhizatı test elemanı (seviye 3)."

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı
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Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi ve en kötü işleri belirlediler.
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GELECEĞİN EN KÖTÜ MESLEKLERİ 10. Telefon Operatörü
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9. Günlük İşçi
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8. Reklam pano görevlisi
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7. Fotoğraf İşlemcisi
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6. Projeksiyonist
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5. Ayakkabı Makine Operatörü
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4. Terzi
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3. Tekstil Makina İşletmeni
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2. Prefabrik Ev Oluşturucusu
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1. Saat Tamircisi
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GELECEĞİN EN İYİ MESLEKLERİ: 10. Fiziksel Terapist
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9. Hekim
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8. Doktor Yardımcısı
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7. Bilgi Güvenliği Analisti
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6. Bilgisayar Sistemleri Müdürü
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5. Pazarlama Araştırması Analisti
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4. Mali Yönetici
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3. Sağlık Hizmetleri Müdürü
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2. Hemşire Uygulayıcısı
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1. Uygulama Geliştiricisi
Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı
Dünya Ekonomik Forumu'ndaki uzmanlar, teknoloji ve otomasyon araştırmaları sonucunda 2022'de küresel olarak 133 milyon yeni iş oluşacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 75 milyon iş kaybı da yaşanacak.

En çok para kazandıran meslekler belli oldu: Yıllık kazançları dudak uçuklatıyor
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Kariyer sitesi Linkedln’e göre paraya para demeyen meslekler şöyle:
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1-Küresel Pazarlama Direktörü
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Pazarlama hayatın en önemli dinamikleri arasında olmaya devam ediyor. Ünlü markaların küresel atılımları düşünüldüğünde ise küresel çaptaki pazarlama çalışmalarının ve stratejilerinin önemi bir kat daha artıyor. Küresel Pazarlama Direktörleri markaların ülke bazlı operasyonlarını yürüterek yılda ortalama 155 bin dolar kazanıyor.
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2- Satış Müdürü
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Satış süreçleri bir şirketin en önemli değerleri arasında. Satış dinamiklerini doğru belirleyen şirketlerin kar oranları da aynı derecede artıyor. Satış Müdürleri şirketlerin hedef pazarlarını yöneterek en uygun satış faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol üstleniyor. 2010 yılında ortalama 98 bin dolar kazanan Satış Müdürleri 2000 yılından bu yana gelirlerini %41 oranında artırmış durumda.
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3-Bilgi İşlem Müdürleri
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Teknolojinin hayatımızdaki önemi yadsınamaz. Teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin IT Müdürleri hatırı sayılır önemli yeniliklerin altına imza atıyor. IT Müdürlerinin kazançları ortalama 115 bin doları bulurken bu oran her geçen yıl artmaya devam ediyor.
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4-Kıdemli Yazılım Mühendisi
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Mobil uygulamaların ve online işlemlerin her tarafımızı sardığı son dönemlerde en popüler meslekler arasında Kıdemli Yazılım Mühendisleri ilk sıralarda yer alıyor. Yazılım mühendisleri yazdıkları uygulamalarla hayatımızı kolaylaştırıyor ve teknolojiyi faydalı hale getiriyor. Kıdemli yazılım mühendislerinin ortalama yıllık kazançları 150 bin doları bulabiliyor.
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5-Anestezi Uzmanı
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Sağlık hayatımızın en önemli değerlerinden biri. Sağlık alanındaki mesleklerden biri olan Anestezi Uzmanlığı giderek yükselen bir grafik çiziyor. Kıdemli Anestezi uzmanlarının yıllık gelirleri 350 bin dolarlara kadar çıkabiliyor.
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6-Cerrah
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Ameliyat ve operasyonlar ile uğraşan cerrahlar sağlık alanının bir diğer öne çıkan meslek grupları arasında. Hayati müdahaleleri ile dikkat çeken cerrahların yıllık gelirleri ise ortalama 340 bin civarında seyrediyor.
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7-Patent Avukatı
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Son yılların flaş mesleklerinden olan Patent Avukatları şirketlerin isim hakları ve patent işlemleri ile ilgileniyor. Patent Avukatları yıllık ortalama 150 bin dolar kazanç sağlıyor.
En çok para kazandıran meslekler belli oldu: Yıllık kazançları dudak uçuklatıyor
Gençlerin en büyük sorunu kendilerine uygun ve iyi para kazanabilecekleri bir iş sahibi olmak. Bazı meslekler var ki aylık kazançları ile oldukça ilgi çekici görünüyor. Bunun yanında eğitim ve bilgi gerektiren önemli meslekler de aylık kazançları ile cazibeli hale gelmeyi başarıyor. Pek çok kişinin hayali olan iyi para kazanmak, bu mesleklerle mümkün görünüyor.


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