26 meslekte daha belge zorunluluğu: Belgeniz yoksa artık bu işleri yapamazsınız

Son yılların flaş mesleklerinden olan Patent Avukatları şirketlerin isim hakları ve patent işlemleri ile ilgileniyor. Patent Avukatları yıllık ortalama 150 bin dolar kazanç sağlıyor.

Ameliyat ve operasyonlar ile uğraşan cerrahlar sağlık alanının bir diğer öne çıkan meslek grupları arasında. Hayati müdahaleleri ile dikkat çeken cerrahların yıllık gelirleri ise ortalama 340 bin civarında seyrediyor.

Sağlık hayatımızın en önemli değerlerinden biri. Sağlık alanındaki mesleklerden biri olan Anestezi Uzmanlığı giderek yükselen bir grafik çiziyor. Kıdemli Anestezi uzmanlarının yıllık gelirleri 350 bin dolarlara kadar çıkabiliyor.

Mobil uygulamaların ve online işlemlerin her tarafımızı sardığı son dönemlerde en popüler meslekler arasında Kıdemli Yazılım Mühendisleri ilk sıralarda yer alıyor. Yazılım mühendisleri yazdıkları uygulamalarla hayatımızı kolaylaştırıyor ve teknolojiyi faydalı hale getiriyor. Kıdemli yazılım mühendislerinin ortalama yıllık kazançları 150 bin doları bulabiliyor.

Teknolojinin hayatımızdaki önemi yadsınamaz. Teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin IT Müdürleri hatırı sayılır önemli yeniliklerin altına imza atıyor. IT Müdürlerinin kazançları ortalama 115 bin doları bulurken bu oran her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Satış süreçleri bir şirketin en önemli değerleri arasında. Satış dinamiklerini doğru belirleyen şirketlerin kar oranları da aynı derecede artıyor. Satış Müdürleri şirketlerin hedef pazarlarını yöneterek en uygun satış faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol üstleniyor. 2010 yılında ortalama 98 bin dolar kazanan Satış Müdürleri 2000 yılından bu yana gelirlerini %41 oranında artırmış durumda.

Pazarlama hayatın en önemli dinamikleri arasında olmaya devam ediyor. Ünlü markaların küresel atılımları düşünüldüğünde ise küresel çaptaki pazarlama çalışmalarının ve stratejilerinin önemi bir kat daha artıyor. Küresel Pazarlama Direktörleri markaların ülke bazlı operasyonlarını yürüterek yılda ortalama 155 bin dolar kazanıyor.

En çok para kazandıran meslekler belli oldu: Yıllık kazançları dudak uçuklatıyor

Gençlerin en büyük sorunu kendilerine uygun ve iyi para kazanabilecekleri bir iş sahibi olmak. Bazı meslekler var ki aylık kazançları ile oldukça ilgi çekici görünüyor. Bunun yanında eğitim ve bilgi gerektiren önemli meslekler de aylık kazançları ile cazibeli hale gelmeyi başarıyor. Pek çok kişinin hayali olan iyi para kazanmak, bu mesleklerle mümkün görünüyor.

