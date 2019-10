26 meslekte daha belge zorunluluğu: Belgeniz yoksa artık bu işleri yapamazsınız

Teknolojinin hayatımızdaki önemi yadsınamaz. Teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin IT Müdürleri hatırı sayılır önemli yeniliklerin altına imza atıyor. IT Müdürlerinin kazançları ortalama 115 bin doları bulurken bu oran her geçen yıl artmaya devam ediyor.