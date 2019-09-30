Ekonomi Yeni Ekonomi Programı açıklandı Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni Ekonomi Programı açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı"nda konuştu. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı' açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı' açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı"nda konuştu. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İkinci yılın başlangıç vuruşunu burada yapıyoruz. 2019-2020 yıllarını dengelenme yılları olarak adlandırdık. Kur saldırısı yaşadığımız, seçim yaşadığımız, küresel ekonominin çalkantıya girdiği dönemde dengelenmemizi başarıyla uyguladık.

Ülkemizin sahip olduğu kurumsal alt yapıya her zaman güvendik. Yaşanılan süreçlerin geçici olduğuna inandık. Doğru hamlelerin sonunda kötümserliğin yerini günün ilk ışıklarındaki iyimserliğe bırakacağına yani rahatlığa ulaşacağına inandık. Milletimize ve tüm paydaşlarımıza bu sıkıntılı günlerde dik durdukları için teşekkür ediyorum.

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"Değişim başlıyor" dedik

Bu yılki programın ana temasına "Değişim başlıyor" dedik. Önümüzde yapacak çok ama çok işimiz var. Kur ataklarıyla birlikte büyük resesyon beklentisine rağmen yılsonunu pozitif büyüme ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu değişimi inanarak gerçekleştirebiliriz, yapacak çok işimiz var.

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı"nda konuştu.

Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz. Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

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Cari açıkta büyük başarı

Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. 2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesine döndük. Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız, bunun ötesinde bir süre daha bunu sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatacağız.

2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 40'ı hayata geçirildi. 2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 13'ünde ilerleme kaydedildi.

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Albayrak: Enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz
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Albayrak: Enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Albayrak, 'Enflasyonla mücadelede sıfır taviz, çok katı ve kararlıyız. Eylül ayında göreceksiniz arkadaşlar tek haneli enflasyon rakamları göreceğiz' dedi.


Enflasyon hedefi

Temel mücadele eylemlerimizin başında yine enflasyon gelecek. Enflasyonu artık yüzde 5'in altına çekmek temel hedefimiz olmayı sürdürüyor. Enflasyonda 2019'u yüzde 12'lik bir enflasyonla geride bırakmayı hedefliyoruz. Enflasyonda 2020'u yüzde 8,5 olarak revize ettik. Enflasyonda 2021 hedefi yüzde 6,0, 2022 hedefi yüzde 4,9.

Sulama yatırımları yapılacak

Para ve maliye politikalarında eş güdümü hedefliyoruz. Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için tedbirler alacağız. Gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak. Sera yatırımlarını teşvik edeceğiz. Hal ve perakende yasasını en kısa sürede hayata geçirmeye çalışacağız.

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Cari denge hedefi

2019'da cari denge/GSYH beklentisi %0,1. 2020 cari denge/GSYH beklentisi -%1,2. 2021 cari denge/GSYH beklentisi -%0,8. 2022 cari denge/GSYH beklentisi %0,0.

İthal ara malların üretimi konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Lojistik master planı hazırlanacak.

AA
YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlendi.
  • Cari denge öncelikli uygulamaları artırarak devam ettireceğiz. 2019 yılını cari fazla vererek kapatacağız. İhracatı destekleyen kredi politikası devam edecek.

2019 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi %2,9. 2020 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi %2,9. 2021 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi %2,5. 2022 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi %1,5.

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Vergi reformu yapılacak

Vergi reformu ile ilgili adımları atmaya başlıyoruz. Vergi denetimlerinin etkinliği artırılacak. Büyüme hedefi 2020, 2021 ve 2022'de yüzde 5,0.

Ölçülü, sektör odaklı kredi politikası uygulayacağız. Şirket büyümesini zorlaştıran düzenlemeler revize edilecek. Yılın ikinci yarısından itibaren kapasite artırıcı yatırımları görüyoruz. İmalat sanayi sektörleri öncelikli alanlarımız olacak. Cari açığın düşmesine katkı veren projeleri öncelikli teşvik edeceğiz.

Büyüme ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar yaptık, yüzde 5'lik büyümeyle fiyat artışına da neden olmayacağız. Kritik sektörlerin canlandırılmasını sağlayacağız.

İşsizlik rakamları açıklandı
EKONOMİ
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik hedefi

İşsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi sağlanacak.

İstihdam teşviklerinde revizyon yapılacak. 2019'da işsizlik tahmini %12,9. 2020'de işsizlik tahmini %11,8. 2021'de işsizlik tahmini %10,6. 2022'de işsizlik tahmini %9,8.

Tarım alanında işsizliğin azalması sağlanacak.

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Yeni nesilin meslek seçimiyle ilgili programlar ortaya konulacak, orta vadede işsizlikle mücadele edilecek. Dolarizasyonun azaltılması sağlanacak. Halka açılmayı, vergi indirimlerinin derinleştirilmesi önümüzdeki süreçteki planlarımız arasında yer alıyor. Halka açılmaya kolaylık sağlanması önemli planlarımız arasında yer alıyor.

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı"nda konuştu.

Bankalar için temiz bir sayfa

Sermaye piyasaları derinleştirilecek. Bankaların aktif kaliteleri için 2020 yeni bir başlangıç olacak. Bankacılık sektörü için reform niteliğinde bir adım attık. Temiz sayfa başlangıcını göreceğiz. Asıl meslek olan finansman sağlama seçeneğine döneceklerini umuyoruz. Kredi kanallarının açılmasına çalışacağız.

60 ile 100 milyar TL tamamlayıcı emeklilik sistemi kurularak kapsamlı bir reform paketi devreye sunulacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

İstanbul Finans Merkezi'ni de 2021 yılının sonunda devreye alacağız. KOBİ'lerimize önem vereceğiz.

Ülkemizin yeni başarı hikayesini milletimizin desteği, reel sektörün, tarımın, finans sektörünün tam kapasite ile çalışması ve bütün bunlarla birlikte "Değişim Başlıyor - Yeni Ekonomi Programı" ile gerçekleştireceğiz. Türkiye yeni bir ekonomik modele geçiyor.

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