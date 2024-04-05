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Ekonomi

4,7 milyon dekar ürünle buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı, son 3 yılda yaptığı çalışmalar sayesinde 4,7 milyon dekar atıl alanı tarıma kazandırdı. İşlenen tarım alanı 239,4 milyon dekara ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ülke genelinde nadas alanları 1,46 milyon dekar azalışla 29,6 milyon dekardan, 28,1 milyon dekara düştü” dedi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 5/04/2024 الجمعة
Güncelleme: 06:46 - 5/04/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son yıllarda tarımsal üretime yönelik uygulanan politikalar, sağlanan destekler ve devreye alınan projelerle işlenen tarım arazisi genişledi. 2023 yılında 970 bin dekar artış yaşanırken son 3 yıldaki artış miktarı 4,7 milyon dekar oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ülke genelinde nadas alanları 1,46 milyon dekar azalışla 29,6 milyon dekardan 28,1 milyon dekara düştü” ifadesini kullandı.


BİR YILDA 1 MİLYON DEKAR ARAZİ KAZANDIRILDI

Bir grup gazeteciye konuşan Bakan Yumaklı, toprağın verimli şekilde işletilmesi, korunması ve tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 2023 yılında bir önceki yıla göre 970 bin dekar artış yaşandığının altını çizdi. Yumaklı, “Böylece 2021 yılında 234,7 milyon dekar olan toplam işlenen alan 2022 yılında 238,4 milyon dekara 2023 yılında ise 239,4 milyon dekara ulaştı” şeklinde konuştu.


NADAS AZALIYOR

Özellikle nadas alanlarının daraltılmasına yönelik TAKE Projesi’nin de katkılarıyla ülke genelinde nadas alanları 29,6 milyon dekardan, 28,1 milyon dekara düşerek 1,46 milyon dekar azaldığını söyleyen Yumaklı, “Bunun neticesinde tarla bitkileri ekim alanlarımız da 164,9 milyon dekardan 167,1 milyon dekara çıkarak 2,24 milyon dekar artış sağlandı” dedi. Bu artışta bitkisel üretimde stratejik ürünlere yönelik verilen desteklemeler ile 81 ilde uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi’nin de etkili olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, “Öncelikle işlenmeyen, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde bitkilerin üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile nadas alanları daraltılarak üretime kazandırıldı. Bunun sonucu olarak tarla bitkileri ekiliş alanında artış sağlandı. Bitkisel üretimimizin gücüne güç katmaya, üretenin yanında olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.


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