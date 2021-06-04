Ekonomi AB ve ASEAN havacılık anlaşmasına hazırlanıyor İki bölge arasında yeni fırsat
DÜNYA EKONOMİSİ

AB ve ASEAN havacılık anlaşmasına hazırlanıyor: İki bölge arasında yeni fırsat

Avrupa Birliği (AB) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dünyanın ilk bloklar arası havacılık anlaşması müzakerelerini tamamladı. ASEAN ve AB hava yollarının her iki bölge arasında ve dışında yolcu ve kargo hizmetlerinde daha fazla fırsatlara sahip olacak.

Haber Merkezi AA
AB ve ASEAN havacılık anlaşmasına hazırlanıyor: İki bölge arasında yeni fırsat
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AB ve ASEAN tarafından yapılan ortak açıklamada, taraflar arasında yürütülen Kapsamlı Havayolu Taşımacılığı Anlaşması görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "AE CATA" adlı havacılık anlaşmasının AB ve ASEAN üyesi toplam 37 ülke arasındaki bağlantıyı ve ekonomik kalkınmayı destekleyeceği belirtildi.

İki bölge arasında yeni fırsatlar

Söz konusu anlaşmasının dünyada iki blok arasında yapılan ilk havacılık anlaşması olduğuna işaret edilen açıklamada, bununla ASEAN ve AB hava yollarının her iki bölge arasında ve dışında yolcu ve kargo hizmetlerinde daha fazla fırsatlara sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma ile ASEAN ve AB hava yollarının iki bölge arasında karşılıklı çok sayıda sefer yapabileceğine dikkat çekilerek, hava yollarının üçüncü ülkelere de haftada 14 yolcu uçuşu ile çok sayıda kargo seferi düzenleyebileceği ifade edildi.

Bu aşamadan sonra söz konusu havacılık anlaşmasının yasal metni hazırlanıp imzaya hazır hale getirilecek.

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