İhracat çelik gibi: Yıl sonu hedefi 200 milyar dolar

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecine rağmen Türkiye, ekonomik büyüme ve sanayi üretiminin yanısıra ihracatta da büyüdü. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin ihracatı mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5’lik artışla, 16 milyar 480 milyon dolar oldu. Bu yılın ilk 5 ayında da yüzde 38,3’lük artışla 85 milyar 220 milyon dolara yükseldi. Son 12 ayda ulaşılan 193 milyar 267 milyon dolar ihracatla, yllık 184 milyar dolarlık hedef de aşılmış oldu.

ŞAMPİYON KİMYEVİ MADDELER

Geçen ay 25 sektör ihracatını artırırken, en hızlı büyüme çelikten geldi. Çelik sektörü 1 milyar 745 milyon dolarla tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza atarken, yılın ilk beş ayında 7.2 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde Almanya’ya yüzde 72,5, Bahamalara yüzde 233, İngiltere’ye yüzde 23, Bolivya’ya yüzde bin 134, Çin’e yüzde 553, El Salvador’a yüzde 852, Hong Kong’a yüzde 175,4, İspanya’ya yüzde 96 çelik ihracatında artış belirlendi. Kimyevi maddeler, 2 milyar 131 milyon dolarlık rakamla ihracat şampiyonu oldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çip sıkıntısı yaşayan otomotiv sektörü, liderliği kimyevi maddelere kaptırırken, 1 milyar 882 milyon dolarla ikinci sırada geldi. Çelik 1 milyar 745 milyon dolar üçüncü oldu.

GEMİ VE YAT HIZLI BÜYÜDÜ

Türkiye ihracatında mayısta en güçlü performansa gemi ve yat sektörü imza attı. Söz konusu sektör, yüzde 134 artışla 136 milyon dolara ulaştı. Bunu yüzde 114 artışla 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan çelik, yüzde 113 artışla 490 milyon dolara yükselen mücevher sektörleri izledi.

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İNGİLTERE’DEN GELİR ARTTI

Türk ihracatçısı, mayıs ayında 214 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirirken, 175 ülkeye de ihracatta artış sağlandı. En çok ihracat 1 milyar 405 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 149 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 105 milyon dolarla İngiltere’ye gerçekleşti. İhraç gelirinin en fazla arttığı ülkeler 545 milyon dolarla İngiltere, 486 milyon dolarla Almanya ve 450 milyon dolarla İspanya’ya oldu.

Mehmet Muş

HİZMETLER DE ARTACAK

Bakan Muş, aşılama sürecine bağlı olarak 2021 yılının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azalıp ekonomilerin tekrar rayına oturacağı bir yıl olmasının beklendiğini ifade ederek, bu yılın özellikle dış ticarete ilişkin öncü göstergeler bakımından küresel ekonomide bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi. Dış ticaret stratejisini belirlerken küresel riskleri çok yakından takip ettiklerini vurgulayan Muş, “Sağlık turizmi, eğitim, bilişim başta olmak üzere hizmet sektörlerimizin ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Bu ülkenin büyümesinin, gelişmesinin, kalkınmasının ve zenginleşmesinin kuşkusuz ihracattan geçtiğine inanıyorum.” dedi.

SANAYİYE YÖN VEREN ÜÇ ŞEHİR İHRACATI SIRTLADI