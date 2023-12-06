ABD ihracatının arz fazlası endişeleri arttırdı: Dört gündür düşüş sürüyor

Bu zayıflığın yansıması olarak Suudi Arabistan, Asya'ya yönelik resmi satış fiyatlarını Şubat ayından bu yana en büyük düşüşe geçirdi. Yine de kesintiler beklenenden az oldu; bu da bazı Asyalı ham petrol alıcılarının, Ocak ayında krallıktan daha az sevkiyat almayı düşündükleri için tedarik için başka yerlere yönelmelerine neden olabilir.