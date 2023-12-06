ABD ihracatının arz fazlası endişeleri arttırdı: Dört gündür düşüş sürüyor

Küresel gösterge Brent, önceki dört seansta yüzde 7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 72 dolara yakındı. Gemi takip şirketlerinin tahminlerine göre Amerika'nın ham petrol sevkiyatı günde 6 milyon varil ile rekor seviyeye yaklaşıyor.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve ortaklarının Perşembe günü daha derin üretim kesintilerini duyurmasından bu yana ham petroldeki düşüş, piyasanın gönüllü kesintilere ne ölçüde uyulacağı konusunda şüpheci olduğunu gösteriyor. Vadeli kontratlar, grup dışından artan üretimin talep artışını aşacağı endişesi nedeniyle Eylül sonundaki zirvesinden neredeyse dörtte bir oranında düştü.
Singapur'daki Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Ham petrol aşırı satıldı” dedi ve zayıf likiditenin muhtemelen fiyat hareketlerini şiddetlendirdiğini ekledi.
Rakamlara aşina olan kaynaklara göre Amerikan Petrol Enstitüsü, arzın sağlıklı olduğuna dair bir başka işaret olarak hem ABD genelinde hem de Cushing, Oklahoma depolama merkezindeki stokların geçen hafta arttığını söyledi. Resmi veriler Çarşamba günü geç saatlerde açıklanacak.