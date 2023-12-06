Rekabet Kurumu harekete geçti! Kırmızı et sektörü mercek altına alındı

Rekabet Kurumu, sektördeki yapısal sorunların derinlemesine incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi amacıyla kırmızı et piyasasına yönelik sektör incelemesi başlatıldığını açıkladı.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kırmızı et sektörünün, kırmızı etin beslenmedeki önemi ve sektörün yapısı sebebiyle Rekabet Kurumu'nun başlıca inceleme alanlarından birini oluşturduğu belirtildi.
Kırmızı ette yaşanan fiyat artışları ve arz sıkıntısı üzerine başlatılan ön araştırmalarda, kırmızı et fiyatlarında son dönemde meydana gelen fiyat artışlarının, rekabet karşıtı eylemlerden ziyade, sektörün genelinde karşılaşılan çeşitli yapısal sorunlardan kaynaklandığı sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.