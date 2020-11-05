Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alımlarında da değişikliğe gitmedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenerek böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarının destekleneceği aktarıldı.

Kovid-19 salgınının ABD ve dünya çapında muazzam ekonomik zorluklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği ancak yıl başındaki seviyelerin oldukça altında kaldığı kaydedildi.

"Finansal koşullar destekleyici olmaya devam etti"

Açıklamada, zayıf talep ve petrol fiyatlarında daha önce yaşanan düşüşlerin enflasyonu da aşağıda tuttuğu belirtilerek genel olarak finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği ifade edildi.

Ekonominin gidişatının salgının seyrine önemli ölçüde bağlı olacağı vurgulanan açıklamada, "Devam eden halk sağlığı krizi, yakın vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek ve orta vadede ekonomik görünüm açısından önemli riskler oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyonun sağlanmasının hedeflendiğine işaret edilerek, enflasyonun bir süre yüzde 2 seviyesinin biraz üzerinde olmasının amaçlanacağı, böylece enflasyonun zaman içinde ortalama yüzde 2 olması ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2'de kalacağı belirtildi.

"Riskler ortaya çıkarsa para politikası duruşu uygun şekilde ayarlanacak"

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu sonuçlar elde edilene kadar para politikasının uyumlu duruşunu sürdürmesinin beklendiği vurgulanarak federal fon oranı için hedef aralığının yüzde 0-0,25 aralığında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Fed'in piyasa işleyişini sorunsuz sürdürmek ve uyumlu finansal koşulların geliştirilmesini yardımcı olmak için gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarına mevcut hızda devam edeceği ve böylece hane halkı ile işletmelere kredi akışını destekleyeceği bildirildi.

Gelen bilgilerin ekonomik görünüm açısından sonuçlarının izlenmeye devam edileceği belirtilerek "Komite hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, komitenin değerlendirmelerinde, halk sağlığı, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile mali ve uluslararası gelişmelerle ilgili gelişmeler dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelp

ABD'de seçim kaosu sürüyor: Trump'ın sayım durdurma talebi reddedildi
DÜNYA
ABD'de seçim kaosu sürüyor: Trump'ın sayım durdurma talebi reddedildi

ABD'de Kovid-19 bilançosu: Ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı
KORONAVİRÜS
ABD'de Kovid-19 bilançosu: Ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı

ABD Başkanı Trump'tan 'sayımı durdurun' çağrısı
DÜNYA
ABD Başkanı Trump'tan 'sayımı durdurun' çağrısı

Abone Ol Google News
Tutuklandılar

Tutuklandılar

İzmir depremi soruşturmasında yeni gelişme.
Avrupada ikide iki yaptık

Avrupa'da ikide iki yaptık

Başakşehir'in ardından Sivasspor da haftayı galibiyetle tamamladı.
FED kararını verdi

FED kararını verdi

​Faizle ilgili beklenen açıklama yapıldı.
Gerginlik artıyor

Gerginlik artıyor

Trump ve Biden üst üste açıklama yapıyor.
Tedbirler sıkılaştırılıyor

Tedbirler sıkılaştırılıyor

Bakanlık, valiliklere yeni genelgeyi gönderdi.
Altı ay sonra <br>tehlikeli yükseliş

Altı ay sonra
tehlikeli yükseliş

​Koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Soylu'dan <br>güzel haber

Bakan Soylu'dan
güzel haber

Açıklamada üç isme özel olarak teşekkür etti.

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

İstanbul depremi için tarih verdi

İstanbul depremi için tarih verdi

Beklenen büyük İstanbul depremi için riskli bölgeleri de açıkladı.
Kafatası ve kemikleri bulundu

Kafatası ve kemikleri bulundu

​Ankara'da 14 yıl önce kaybolan çocuğun öldürüldüğü iddiası.

Geçişler birden fazla araca ait çıktı.

Devlet kâhyası: <br>Hâlet Efendi

Devlet kâhyası:
Hâlet Efendi

​II. Mahmud'un gizli danışmanıydı ama idam edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.