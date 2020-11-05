Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde Kovid-19 bilançosu Ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı
DÜNYA

ABD'de Kovid-19 bilançosu: Ölü ve günlük vaka sayısı

ABD'de Kovid-19 bilançosu: Ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1196 artarak 239 bin 873'e yükseldi. Ülkede en çok vaka 988 bin 325 ile Teksas eyaletinde görülürken ölü sayısında ise New York var.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 108 bin 946 artışla 9 milyon 805 bin 121'e ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 1196 artarak 239 bin 873'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 294 bini, toplam test sayısı ise 152 milyonu geçti.

İlk sırada New York var

Ülkede en çok vaka 988 bin 325 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 952 bin 701 vakayla California ve 821 bin 123 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 743 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 378 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 590 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

ABD'de kaos: Bir yanda seçim belirsizliği bir yanda koronavirüs
DÜNYA
ABD'de kaos: Bir yanda seçim belirsizliği bir yanda koronavirüs
Abone Ol Google News
Gerginlik artıyor

Gerginlik artıyor

​Oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne geldiler.
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Sivasspor sahasında Karabağ'ı konuk ediyor.
Tedbirler sıkılaştırılıyor

Tedbirler sıkılaştırılıyor

Bakanlık, valiliklere yeni genelgeyi gönderdi.
Altı ay sonra <br>tehlikeli yükseliş

Altı ay sonra
tehlikeli yükseliş

​Koronavirüs tablosu açıklandı.
Bakan Soylu'dan <br>güzel haber

Bakan Soylu'dan
güzel haber

Açıklamada üç isme özel olarak teşekkür etti.

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

İstanbul depremi için tarih verdi

İstanbul depremi için tarih verdi

Beklenen büyük İstanbul depremi için riskli bölgeleri de açıkladı.
Kafatası ve kemikleri bulundu

Kafatası ve kemikleri bulundu

​Ankara'da 14 yıl önce kaybolan çocuğun öldürüldüğü iddiası.

Geçişler birden fazla araca ait çıktı.

Devlet kâhyası: <br>Hâlet Efendi

Devlet kâhyası:
Hâlet Efendi

​II. Mahmud'un gizli danışmanıydı ama idam edildi.
Her birine 10'ar milyon TL'lik ceza

Her birine 10'ar milyon TL'lik ceza

​TikTok'un 126 şehirde ofisi var Türkiye'de yok.
Denize gömülen servet

Denize gömülen servet

İzmir depreminin ardından deniz altındaki enkaz kaldırılıyor.
"Twitter ordusu" iş başında!

"Twitter ordusu" iş başında!

​Sansüre tepkiler büyüyor...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.