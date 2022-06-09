Ekonomi ABDdeki dev LNG tesisinde yangın En az üç hafta süreyle kapatılacak
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'deki dev LNG tesisinde yangın: En az üç hafta süreyle kapatılacak

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Freeport sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinde dün çıkan yangın sebebiyle tesis en az 3 hafta süreyle kapatılacak.

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Haber Merkezi AA
ABDdeki dev LNG tesisinde yangın: En az üç hafta süreyle kapatılacak
Freeport sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali

ABD'de sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan tesis, Avrupa ve Asya'nın LNG ithalatında önemli rol oynuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğal gazda arz sıkıntısı yaşayan Avrupa'nın, ABD'de meydana gelen bu kaza nedeniyle spot piyasadan daha yüksek fiyatlara LNG almaya başlayacağı ifade ediliyor.

Uluslararası piyasaya haftada ortalama 4 LNG kargosu çıkaran Freeport LNG terminalinin dün çıkan yangın nedeniyle 3 hafta kapatılmasının ardından, pazarda en az 1 milyon ton LNG açığı oluşacağı hesaplanıyor.

Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi

Söz konusu terminalde çıkan yangına ilişkin haberlerin paylaşılmasının ardından Avrupa'da temmuz vadeli doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 10 artarak 87 avroya ulaştı.

Ayrıca ABD'de Henry Hub'da gaz fiyatları 9,66 dolarla gün içinde en yüksek seviyeyi test etti.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, martta toplam 64 milyar kübik fit doğal gaz, 21 tanker aracılığıyla Freeport'tan Avrupa, Güney Kore ve Çin'e gönderildi.

Yaklaşık 20 yıldır faaliyette olan Freeport LNG terminalinde BP, JERA, Osaka Gas gibi şirketlerden gelen gaz işleniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkeden günlük 10 milyar kübik fite yakın LNG gönderiliyor.

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