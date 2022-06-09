Milli Hızlı Tren uçuracak: Saatteki hızı 225 kilometreye çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda tren setlerine yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin raylı sistem teknolojisini geliştirmesi, yurt dışına bağımlılığının azaltılması ve ihracat potansiyelinin oluşturulması amacıyla Milli Hızlı Tren Seti Projesi yürütülüyor. Yeni Nesil Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapı ve bilgi birikimi kullanılarak yürütülen projeyle saatte 225 kilometre işletme hızında ve 8 araçtan oluşacak "Milli Hızlı Tren Seti"nin yapılması öngörülüyor. Söz konusu tren seti 582 yolcu kapasitesine sahip olacak.

Görev paylaşımıyla TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde Cer Sistemi ile Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi'nin (TCMS) geliştirilerek üretilmesi, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde alüminyum gövde üretimi, iç giydirme işlemleri gibi tüm üretim ve montaj işleminin yapılması planlanıyor. Projede tasarım çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedeflenirken, prototip üretimine yönelik süreçler de başlatıldı.

Milli Banliyö Aracı Projesi ilerliyor

İthalatın önünü kapatarak yurt içi banliyö araç ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak, araçların tek tip üretilerek bakım ve onarım kolaylığını sağlamak ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla geçen yıldan itibaren Milli Banliyö Projesi çalışmalarına da odaklanıldı.

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Proje kapsamında tasarlanıp üretilecek her bir dizi, 4 araçlı, 1000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinli olacak. Projede endüstriyel tasarım, konsept tasarım ve ön tasarım çalışmaları tamamlanırken detay tasarım süreci ile ekipman tedarik ve üretim çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Taşımacılık Projesi için 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarımı, temini ve montajına yönelik ihaleyi kazanan TÜRASAŞ ile sözleşme imzalanmıştı.

OYNAT 01:08 Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bu yıl Ankara-Sivas YHT hattı hizmete açılacak Bakan Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık Bakımevi işçileri ile sahurda bir araya geldi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yıl itibarıyla demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girildiğini belirterek, 'Bu yılın sonuna doğru Ankara-Sivas YHT hattımızı hizmete alacağız.' dedi.



Karaismailoğlu, şunları kaydetti: 'Bu yılın sonuna doğru Ankara-Sivas hattımızı da hizmete alacağız. Karaman-Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Mersin için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde tekrar başladı. İnşallah önümüzdeki 2 yılın sonunda da hizmete almayı hedefledik. Bursa'yı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlamak için de yoğun bir çalışma var. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Halkalı arasında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.'



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Görev paylaşımıyla TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde Cer Sistemi ile TCMS geliştirilmesi ve üretilmesi, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde alüminyum gövde üretimi, iç giydirme işlemleri gibi tüm üretim ve montaj işleminin yapılması planlandı. Projede tasarım, tedarik ve alt komponent bazında üretim çalışmaları sürdürülüyor.

Co-Co AKS Tertibatına Sahip Milli Lokomotif Platform Projesi devam ediyor

Son yıllarda demir yolu sektöründe ürün çeşitliliğinin artması ve çoğalan proje sayısına bağlı olarak meydana gelen karmaşıklık, beraberinde yüksek üretim maliyeti ve uzun termin süreleri gibi birtakım sorunları ortaya çıkardı. Bunları aşmak amacıyla dünya genelindeki uluslararası lokomotif üreticilerinin platform tabanlı ürün geliştirme sistemleri sayesinde ürün ailesi oluşturdukları gözlemlendi. Bu kapsamda platform tabanlı ürün geliştirmek amacıyla Co-Co Aks Tertibatına Sahip Milli Lokomotif Platformu Geliştirilmesi Projesi geçen yıl başlatıldı.

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Proje kapsamında E5000 Milli Elektrikli Ana Hat Lokomotifi Projesi'nden elde edilen kazanımlarla ülkenin ihtiyacı olan tüm enerji modlarına (elektrikli, dizel elektrikli ve çift modlu) göre "Co-Co aks tertibatına sahip milli lokomotif platformu geliştirilmesi hedefleniyor.

Ortak platform üzerine üç tip lokomotif inşa edilebilecek proje kapsamında tasarlanacak ve üretilecek lokomotifler, aynı zamanda TSİ sertifikasyonu (Avrupa Birliğinin Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamelerine uygunluk sertifikası) ile homologasyonu tamamlanarak yurt içine ve dışına satışı yapılabilir lokomotif ailesi olacak.

Geçen yıl fizibilite ve benchmark çalışmaları yapılan araçlara ait temel teknik isterler belirlendi ve tasarım çalışmalarına başlandı.

FOTOĞRAF 12 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan Ulaştırma 2053 Vizyonu'ndan derlediği bilgiye göre, demir yolu taşımacılığı, kalkınmaya ve değişime yönelik küresel anlamdaki etkisini artırarak sürdürürken emniyet, çevre, enerji ve ekonomik ihtiyaçlara paralel olarak ulaştırma sektörü için de her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.<br> Ulaştırma ağı ile Asya ve Avrupa kıtaları arasında bağlantı sağlayan merkezi konumdaki Türkiye'nin demir yolu ulaşımı bu ağ içinde stratejik öneme sahip bulunuyor.<br> Yatırım ödeneği yıldan yıla katlanarak arttırılan demir yolu, sektörler içinde 2023 hedefleriyle Cumhuriyet'in 100. yılında ulaşım sistemine damgasını vurmaya hazırlanıyor.<br> Yük taşımacılığında demir yolunun payı 2019'da yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 milyon ton olarak gerçekleşirken bu rakamın 2023'te yüzde 5'i geçerek 55 milyon tona çıkması bekleniyor.<br> Demir yolunun taşımacılıktaki oranının 2029'da yüzde 11'in üzerine yükselmesi, 2053'te de yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Böylece demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demir yolunun payının 10 kat artırılması hedefleniyor.<br> Yolcu taşımacılığında 2053'te trenin payının 6 kattan fazla artması öngörülüyor. 2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19,5 milyon olması, bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053 yılında da 269 milyonu geçmesi bekleniyor.<br> Demir yollarının yük ve yolcu taşımacılığındaki payının artması, aynı zamanda karbon salımının ciddi anlamda azaltılmasına katkı sağlayacak.<br> Demir yollarında yolcu taşımacılığının payı yüzde 6,20'ye çıkarılacak<br><br>Ülkenin ulaşım ağındaki payı artırılarak demir yollarının yolcu taşımacılığındaki payının yüzde 1'den Avrupa ortalamasının üzerine, yüzde 6,20'ye çıkarılması amaçlanıyor. Bu da bugün 19,5 milyon olan yolcu sayısının yaklaşık 270 milyona ulaşması anlamına geliyor.<br> Tüm ulaşım modları arasında yük taşımacılığının, 2023'te 55 milyon ton ve yüzde 5,08 olması beklenen oran da 7 kat artırılarak 440 milyon ton yükün demir yolu ile taşınması sağlanacak. Böylece demir yolunun payının, yüzde 18 olan Avrupa ortalamasının da üzerine çıkılarak yüzde 21,93'e yükseltilmesi hedefleniyor.<br> Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre, 2053'e kadar 6 bin 196 kilometre hızlı tren hattı, 1474 kilometre konvansiyonel hat, 622 kilometre yüksek hızlı tren hattı ve 262 kilometre çok yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanması öngörülüyor.<br> Mevcut yüksek hızlı tren hatlarına ilave olarak 2053'e kadar tamamlanacak 622 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının 546 kilometresi gelecek yıl bitirilecek. Hızlı tren hatları, 2053'e kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayısı 8'den 52'ye çıkacak.<br> 52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak Türkiye'de 2053'e kadar 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanması öngörülürken hızlı trenlerle bağlı il sayısı 8'den 52'ye çıkacak. Yolcu taşımacılığında 2053'te trenin payının 6 kattan fazla artması öngörülüyor.



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