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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Adalet Bakanlığı: Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi onaylandı

Adalet Bakanlığı, Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun.

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Haber Merkezi DHA
​Adalet Bakanlığı: Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi onaylandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni onayladı.

Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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