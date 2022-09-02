İçişleri Bakanlığı: 4 teröristin etkisiz hale getirildiği alanda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Van'ın Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 1'i turuncu kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından yapılan arazi aramasında 1 yarı otomatik av tüfeği, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetrelik tabanca, 1 tabanca şarjörü, 264 fişek, 8 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 1 el dürbünü, 4 termal şemsiye ile çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.