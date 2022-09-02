İçişleri Bakanlığı: 4 teröristin etkisiz hale getirildiği alanda silah ve mühimmat ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahmet Şık teröristin tekidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, AK Parti'nin kapatılacağı ve üyelerinin yargılanacağı tehditleri savuran Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın' ifadelerini kullandı.