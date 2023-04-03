Afetlerde enerji depolama konteyneri.
Afetlerin ardından yaşanan enerji sorununa çözüm olarak sunulan mobil konteyner sistemleri ile depolanan güneş enerjisi, ihtiyaç halinde kullanılabilecek.
Enerji depolama alanında Türkiye’de Alman şirket Exide Technologies ile birlikte yatırım yapacak olan OzEnergy Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Serkan Albayrak ile Özgür Sarpdağ enerji depolamanın önemini ve yürütecekleri projeyi anlattılar.
Depolamada üs Türkiye
Afette imdada yetişir
5 yılda amorti edecek
Dışa bağımlılık azalır
Enerji depolama teknolojilerinin Türkiye’de üretiminin önemine değinen Ömer Koç ise şunları söyledi:
- “Türkiye’de 1 megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurulumunun 750 bin dolar civarında olduğunu örnek verelim. Bir de yanına bir enerji depolama koyduğumuz zaman yaklaşık 500 bin dolar ek bir maliyet getirecektir. Fakat enerji depolama teknolojilerinin üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiğimizde maliyet avantajımız olacak. Bu teknolojileri daha geniş bir kitleye ulaştırdığımızda bir ülkenin yeni kurulacak elektrik enerjisi santrali ve elektrik üretim ihtiyacı optimize edilecek ve bu sebepten dolayı enerjide dışa bağımlılığımız da azalmış olacak. Maliyetler yine işletme sahibinin hesabına geri dönecektir.”