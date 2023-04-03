Afetlerde enerji depolama konteyneri.

“Türkiye’de 1 megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurulumunun 750 bin dolar civarında olduğunu örnek verelim. Bir de yanına bir enerji depolama koyduğumuz zaman yaklaşık 500 bin dolar ek bir maliyet getirecektir. Fakat enerji depolama teknolojilerinin üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiğimizde maliyet avantajımız olacak. Bu teknolojileri daha geniş bir kitleye ulaştırdığımızda bir ülkenin yeni kurulacak elektrik enerjisi santrali ve elektrik üretim ihtiyacı optimize edilecek ve bu sebepten dolayı enerjide dışa bağımlılığımız da azalmış olacak. Maliyetler yine işletme sahibinin hesabına geri dönecektir.”