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Ekonomi

Afetlerde enerji depolama konteyneri

Afetlerin ardından yaşanan enerji sorununa çözüm olarak sunulan mobil konteyner sistemleri ile depolanan güneş enerjisi, ihtiyaç halinde kullanılabilecek. Enerji depolama alanında Türkiye’de Alman şirket Exide Technologies ile birlikte yatırım yapacak olan OzEnergy Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Serkan Albayrak ile Özgür Sarpdağ enerji depolamanın önemini ve yürütecekleri projeyi anlattılar.

Merve Safa Akıntürk
12:06 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Afetlerde enerji depolama konteyneri.

Afetlerde enerji depolama konteyneri.

Afetlerin ardından yaşanan enerji sorununa çözüm olarak sunulan mobil konteyner sistemleri ile depolanan güneş enerjisi, ihtiyaç halinde kullanılabilecek.


Enerji depolama alanında Türkiye’de Alman şirket Exide Technologies ile birlikte yatırım yapacak olan OzEnergy Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Serkan Albayrak ile Özgür Sarpdağ enerji depolamanın önemini ve yürütecekleri projeyi anlattılar.


Depolamada üs Türkiye


Pandemi dönemi ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının güneş enerjisine yönelik talebi artırdığını söyleyen Fatih Serkan Albayrak,
“Güneş enerjisi yatırımına bağlı olarak enerji depolama alanında da talep gelmeye başladı. EPDK enerji depolamada yaklaşık 20-25 milyar dolar yatırım bekliyor. Özellikle elektrikli otomobillerin gelmesiyle ve güneş enerji santral yatırımlarının artmasıyla depolama teknolojileri enerjinin şebekedeki dağınıklığının ve dengesizliğin de yönetimini sağlayacak”
diye konuştu.

Afette imdada yetişir


Enerji depolamanın afetler için de önemli olduğuna dikkat çeken Albayrak,
“Eğer mobil olarak her bölgeye enerji depo sistemi getirip bir de ayrı ek olarak güneş enerjisi santralini de mobil olarak oraya kurarsanız elektrik ihtiyacını gündüz güneşten gece de depolamadan elektriğinizi kullanarak karşılayabilirsiniz. Güneş olduğu sürece depolama sistemi şarj olacaktır”
ifadelerini kullandı.

OzEnergy Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Serkan Albayrak

5 yılda amorti edecek


Enerji depolama sistemlerinde yaklaşık olarak 500 bin avro civarında bir megavat saatlik yatırım yapılabildiğini söyleyen Özgür Sarpdağ,
“Enerji depolama sistemlerinde amortisman süresi de aynı güneşte olduğu gibi beş yılın altında olacaktır”
şeklinde konuştu.

OzEnergy Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç

Dışa bağımlılık azalır


Enerji depolama teknolojilerinin Türkiye’de üretiminin önemine değinen Ömer Koç ise şunları söyledi:


  • “Türkiye’de 1 megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurulumunun 750 bin dolar civarında olduğunu örnek verelim. Bir de yanına bir enerji depolama koyduğumuz zaman yaklaşık 500 bin dolar ek bir maliyet getirecektir. Fakat enerji depolama teknolojilerinin üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiğimizde maliyet avantajımız olacak. Bu teknolojileri daha geniş bir kitleye ulaştırdığımızda bir ülkenin yeni kurulacak elektrik enerjisi santrali ve elektrik üretim ihtiyacı optimize edilecek ve bu sebepten dolayı enerjide dışa bağımlılığımız da azalmış olacak. Maliyetler yine işletme sahibinin hesabına geri dönecektir.”


#OzEnergy
#Türkiye
#Enerji
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