Ekonomi AHBİBden mayıs ayında 87 milyon dolarlık ihracat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AHBİB'den mayıs ayında 87 milyon dolarlık ihracat

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, "Mayıs ayında 87 milyon dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik ve ülke geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki payı yüzde 14,7 oldu" dedi.

Haber Merkezi AA
AHBİB ihracattaki payını artırmaya devam ediyor.
AHBİB ihracattaki payını artırmaya devam ediyor.

Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, mayıs ayında 87 milyon dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Türkiye geneli sektör ihracatının geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 6 artış göstererek 591,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

AHBİB'in mayıs ayı rakamlarını değerlendiren Arslan, "Mayıs ayında 87 milyon dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik ve ülke geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki payımız yüzde 14,7 oldu." diye konuştu.

Arslan, 87 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde, pastacılık ürünlerinin 24,2 milyon dolarlık değeri ve yüzde 28'lik payıyla ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Mayıs ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Arslan, Irak'ın yüzde 15'lik payı ve 13,4 milyon dolarlık ihracat değeriyle ilk sırada, Suriye'nin de 11,6 milyon dolarlık ihracat değeri ve yüzde 13'lük payıyla ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

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