İkinci sondaj gemisi perşembe günü yola çıkıyor

Japonya'da soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin ikinci sondajını Finike-1 aldı sahada devam ettiğini belirtti.

Derinliğinin 2,300 metre civarında olduğunu aktaran Dönmez, şunları söyledi:

"Şu anda da sondajımız 3,000 metreleri aşmış durumda. Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5,000-5,500 metreler seviyesine inmek. Yaklaşık 100-120 günlük bir iş programımız var. Temmuz sonuna doğru hedeflenen noktaya ulaşmış olacağız. Tabii başından beri söylediğimiz bir şey var. Bu işin garantisi yok. Sondaj yapmadan ne var ne yok bilme imkanımız yok. Ümitliyiz tabii orada da. Doğu Akdeniz'de Türkiye’yi enerji denkleminin dışına atmaya çalışanlar, Türkiyesiz realistik bir çözümün olmadığının farkında ama ifade edemiyorlar."

KKTC'nin haklarını da sonuna kadar savunacaklarını ifade ettiklerini kaydeden Dönmez, adil bir paylaşımdan yana olduklarını vurguladı.

Uluslararası hukuka uygun olarak tüm işlemlerin devam ettirildiğini ve bundan sonra da kararlılıkla bunun sürdürüleceğine dikkati çeken Dönmez, "İkinci gemimiz de hazırlanmak üzere. Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım ve upgrade çalışmaları devam ediyor. Perşembe günü uğurlayacağız. Temmuz başı gibi KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, bu lokasyonların tespit edilirken yoğun ve detaylı çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Uzmanlar değerlendiriyor, yerine göre dışarıdan destek, servis almak suretiyle yapılan çalışmaların teyidi ve doğruluğu sağlanmış oluyor, ondan sonra lokasyona karar verilmiş oluyor. Son derece teknolojik bir operasyon. Bu iki gemimizde zaten dünyada bu çapta bu özellikteki 15-16 gemiden birisi."

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Operasyonları büyük oranda yerli personelle yaptıklarına ve yerlileşme oranının gittikçe arttığına da işaret eden Dönmez, "Hem Yavuz'la hem Fatih'le gerek Akdeniz'de gerekse Karadeniz'de bu sondajlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Aynı zamanda iki tane sismik araştırma gemisi olduğunu anımsatan Dönmez, bunlardan Barbaros Hayrettin Paşa'nın şu anda adanın güneyinde gerek KKTC'den almış olduğu ruhsat alanını ve gerekse kendi verdikleri ruhsat alanlarında sismik aramalarına, araştırmalarına devam ettiğini belirtti.

Dönmez, MTA'ya ait Oruç Reis Gemisi'nin ise bir süre Karadeniz'de çalıştığını hatırlatarak, "Şu anda o da Marmara’da hidrokarbon rezervlerini araştırma çalışmalarına devam ediyor. Özetle iki sismik arama gemimiz, iki de sondaj gemimizle bize ait sularda, kıta sahalarımızda hidrokarbon zenginliğimiz varsa arayıp, bulmak için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz" dedi.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ VE YUNANİSTAN AB'DEN GÜÇLÜ TEPKİ BEKLİYOR



Güney Kıbrıs Rum yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ise Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye ada civarında doğalgaz sondaj faaliyetleri konusunda daha güçlü bir mesaj vermesini beklediğini belirtti.

Yunanistan Başbakan Aleksis Çipras Avrupa Birliği Konseyi'nin Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında kanunsuz faaliyetlerini 'koşulsuzca kınanması' gerektiğini söyledi.

Türkiye ve uluslararası alanda tanınan Kıbrıs Rum hükümetinin doğal gaz bakımından zengin olduğu düşünülen bir bölge olan Doğu Akdeniz'deki açık deniz petrol ve gaz aramaları için yetki alanı konusunda iddiaları birbiriyle çelişiyor.

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Türkiye tarafından desteklenen KKTC, 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasında ortak konumda olduğunu ve herhangi bir açık deniz kaynağında payı olduğunu iddia ediyor.

Kıbrıs adası, Yunan darbesinin ardından Türkiye'nin düzenlediği harekettan sonra 1974'te bölündü. Çok sayıda barış çabası başarısızla sonuçlandı ve açık deniz kaynaklarının keşfi barış görüşmelerini giderek daha karmaşık hale getirdi.

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