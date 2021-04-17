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Ekonomi AK Partili Turan Çiftçilerimizin kredi borçları yapılandırılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AK Partili Turan: Çiftçilerimizin kredi borçları yapılandırılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi İHA
AK Partili Turan: Çiftçilerimizin kredi borçları yapılandırılıyor
​AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, çiftçilerin ülke ekonomisi ve üretime büyük katkılar sağladığını belirterek, “Çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. Çiftçilerimizin taleplerine karşılık vermek, daima önceliğimiz oldu. Son olarak kabul edilen Kanun Teklifimizle, çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları yapılandırılabilecek. Başta Çanakkaleli çiftçilerimiz olmak üzere, tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

YÜZDE 30'U PEŞİN GERİ KALANI 3 TAKSİT

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan 31.12.2020 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş olan borçlar yapılandırılmaktadır.

Buna göre, anapara borcu yüzde 18 faiz uygulanmak suretiyle (çiftçi bunun sadece yüzde 12’lik kısmını ödeyecek) hesaplanan tutar ya peşin ödenecek ya da yüzde 30’u peşin ve kalanı 3 eşit taksitle ödenecek.

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