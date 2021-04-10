Ürünler çiftçiden satın alınıp vatandaşlara ücretsiz dağıtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacak.

Ürünler satın alındıktan sonra vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak.

İlk sevkiyat yapıldı

Bu kapsamda, Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de üreticilerden tedarik edilen ürünlerin ilk sevkiyat işlemleri gerçekleştirildi.

Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyündeki çiftçilerden alınan ürün, torbalara konulduktan sonra kamyona taşındı.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticiden TMO tarafından alımı yapılan patatesin 81 il valiliğince ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

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Depoda kalan ürünler değerlendirilecek

Kovid-19 ile mücadele sürecinde patates tüketiminin düşmesi nedeniyle çiftçinin deposunda kalan ürünlerin değerlendirileceğini aktaran Güldal, şunları kaydetti:

"Yeni hasat dönemi başlamadan önce çiftçinin deposundaki ürünün tüketilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Nevşehir ve Niğde başta olmak üzere üreticinin elindeki ürünü tedarik ediyoruz.

Patatesi, 25 kilogramlık çuvallara konularak teslim alıyoruz. Buradaki amaç üreticinin mali kaybını önleyip, giderlerini karşılamak ve ürünün ihtiyaç sahibi tüketicilerin sofralarına ulaştırmaktır"

Üreticiler karardan memnun

Deposundaki ürünü TMO tarafından alınan çiftçi İsmail Bilge de bu yıl tarlasından elde ettiği 120 ton patatesin yarısının depoda kaldığını, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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