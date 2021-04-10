Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Ürünler çiftçiden satın alınıp vatandaşlara ücretsiz dağıtacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ürünler çiftçiden satın alınıp vatandaşlara ücretsiz dağıtacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacak. TMO’nun çiftçiden satın alacağı ürünler, vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.

Haber Merkezi AA
Ürünler çiftçiden satın alınıp vatandaşlara ücretsiz dağıtacak
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), arz fazlası yemeklik patatesin alımına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacak.

Ürünler satın alındıktan sonra vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak.

İlk sevkiyat yapıldı

Bu kapsamda, Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de üreticilerden tedarik edilen ürünlerin ilk sevkiyat işlemleri gerçekleştirildi.

Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyündeki çiftçilerden alınan ürün, torbalara konulduktan sonra kamyona taşındı.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticiden TMO tarafından alımı yapılan patatesin 81 il valiliğince ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Depoda kalan ürünler değerlendirilecek

Kovid-19 ile mücadele sürecinde patates tüketiminin düşmesi nedeniyle çiftçinin deposunda kalan ürünlerin değerlendirileceğini aktaran Güldal, şunları kaydetti:

"Yeni hasat dönemi başlamadan önce çiftçinin deposundaki ürünün tüketilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Nevşehir ve Niğde başta olmak üzere üreticinin elindeki ürünü tedarik ediyoruz.

Patatesi, 25 kilogramlık çuvallara konularak teslim alıyoruz. Buradaki amaç üreticinin mali kaybını önleyip, giderlerini karşılamak ve ürünün ihtiyaç sahibi tüketicilerin sofralarına ulaştırmaktır"

Üreticiler karardan memnun

Deposundaki ürünü TMO tarafından alınan çiftçi İsmail Bilge de bu yıl tarlasından elde ettiği 120 ton patatesin yarısının depoda kaldığını, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Binlerce çiftçinin tarım kredi borcuna yapılandırma imkanı
EKONOMİ
Binlerce çiftçinin tarım kredi borcuna yapılandırma imkanı

Çiftçiden doğrudan market rafına: Tarım Kredi Kooperatif Market 205’inci mağazasını açtı
EKONOMİ
Çiftçiden doğrudan market rafına: Tarım Kredi Kooperatif Market 205’inci mağazasını açtı
Abone Ol Google News
Rizede ikinci perde

Rize'de ikinci perde

Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile karşılaşıyor.
70li yılların ünlü dolandırıcısı Raki

70'li yılların ünlü dolandırıcısı Raki

Mağdurların arasında dönemin Başbakanı dahi var.
Teröre üst düzey darbe

Teröre 'üst düzey' darbe

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sözde üst düzey 462 terörist etkisiz hale getirildi.

​AB Türkiye Delegasyon Başkanı'ndan Türk sağlık sistemine övgü.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
İstanbul'da kritik görüşme

İstanbul'da kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşüyor.

Faz-2'nin ikinci doz uygulaması tamamlandı

​Kadın özel harekat ekiplerinin operasyon anı.

Bir litre benzinle 30 km gidebiliyor

Bir litre benzinle 30 km gidebiliyor

​Henüz 16 yaşında hurda malzemelerden 4 tekerlekli araç yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.